Fomento recuerda que la Junta es la que tiene competencias sobre líneas de metro y está "dispuesto a escuchar"

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha recordado a la Junta de Andalucía que es ella la administración que tiene competencias "al cien por cien" a la hora de ejecutar nuevas líneas de metro, aunque se ha mostrado "dispuesto a escuchar" las propuestas que lleven a cabo tanto el Gobierno andaluz como el Ayuntamiento de Sevilla en ese sentido, aunque ha precisado que por el momento no ha recibido "ninguna propuesta concreta, ni sabemos el alcance de lo que se quiere hacer ni la financiación que sería necesaria".

De la Serna, quien ha visitado las obras de la autovía SE-40 Sector Este, en el tramo entre Alcalá de Guadaira (A-376)-Dos Hermanas (A-4), ha precisado, a preguntas de los periodistas, que en este tipo de actuaciones como la construcción de nuevas líneas en el metro de Sevilla "quien primero está obligado a actuar es quien tiene las competencias, y en este caso las competencias residen al cien por cien en la Junta de Andalucía".

"No hay ninguna competencia que obligue al Gobierno a actuar en una línea de estas características", ha aseverado el ministro, quien insiste en la importancia de "señalar dónde residen las cuotas de responsabilidad, y en este caso residen al cien por cien en la Junta y en la que parte que pueda aportar el Ayuntamiento".

Ha recordado que en la reunión mantenida con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, éste les solicitó que "más allá de nuestras competencias y obligaciones, que son ninguna, podamos estudiar la posibilidad de colaborar, estamos dispuestos a escuchar lo que nos quieran decir y escuchar el tipo de colaboración sobre la que quiera que actuemos".

No obstante, ha dejado claro que el Ministerio "no ha recibido ninguna propuesta concreta, no sabe el alcalde de lo que quiere hacer en la línea ni la financiación que sería necesaria".

De la Serna reconoce que "sería una actuación necesaria para la ciudad", pero deja claro que esas actuaciones "pueden llevarse a cabo si la Junta decidiera llevarla a cabo, pues es su competencia y responsabilidad".

"Estamos receptivos y dispuestos a escuchar lo que nos tengan que decir y analizar las propuestas que quiera llevar a cabo el alcalde", ha añadido Iñigo de la Serna, quien deja claro que la relación institucional con el Ayuntamiento hispalense es "buena" y se ha mostrado "seguro de que podremos estar hablando en el futuro".