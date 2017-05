MADRID. EL PP RECLAMA QUE LA PEATONALIZACIÓN DE GRAN VÍA SE SOMETA A CONSULTA CIUDADANA

Etiquetas

- Cs cree que el Gobierno municipal toma decisiones “precipitadas” y “faltas de estudio". El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reclamó este jueves que la peatonalización de Gran Vía se someta a consulta ciudadana “con todos los detalles” y sin “preguntas dirigidas” como la remodelación de la Plaza de España.Lo hizo en declaraciones a los periodistas a la salida del Debate sobre el Estado de la Ciudad, en el que la alcaldesa, Manuela Carmena, anunció que las obras se iniciarán en enero de 2018 y que Gran Vía se dividirá en dos tramos: el que va de Callao a Princesa tendrá un carril sólo para bicis, y el que va de Callao a Alcalá tendrá cuatro que compartirán los coches y las bicis, con un límite de velocidad de 30 km/h.Almeida dijo que lo único que pide el PP en este tema es “que tengan el valor de someterlo a consulta ciudadana”, pero “con todos los detalles” y “no con preguntas dirigidas” en una “consulta trampa” como la que denunció el Colegio de Arquitectos en cuanto al futuro de la Plaza de España. Ahora bien, reconoció que es el equipo de gobierno quien tiene la potestad de aprobar el proyecto y que, si además los vecinos lo avalan, el PP puede tener una opinión distinta pero asumirá el resultado.Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, denunció que, respecto a Gran Vía, el Gobierno municipal está tomando decisiones “precipitadas” y “faltas de estudio”, sin tener en cuenta el impacto de la peatonalización en el tráfico y el comercio, y que en este Debate sobre el Estado de la Ciudad Carmena ha anunciado el inicio de las obras y el modelo como “táctica” para que no se hable de los temas de economía, empleo y falta de oportunidades en Madrid.En cambio, la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, recordó que el PSOE siempre ha defendido la peatonalización de Gran Vía, porque “en el centro hay que reducir el tráfico, los vehículos privados, lo están haciendo todas las ciudades”, y Gran Vía tiene que contribuir a ello, buscándose vías alternativas. No obstante, precisó que los socialistas analizarán “el proyecto con detenimiento” antes de pronunciarse al respecto.IFEMA Y HUELGA DE LIMPIEZALos tres portavoces de la oposición coincidieron, eso sí, en restar importancia al propósito verbalizado por Carmena de ampliar Ifema y construir un gran auditorio para aprovechar el turismo de convenciones, puesto que el Ayuntamiento tiene una participación minoritaria en la institución ferial.En sus respectivas declaraciones al término del Debate sobre el Estado de la Ciudad, Martínez-Almeida llegó a calificar de “deslealtad institucional” que la alcaldesa, “sin consultar a nadie” y sin que haya ningún proyecto en firme, se atreviera a realizar este amago de anuncio; Causapié indicó que le gustaría que el anuncio “estuviera garantizado por que se hubiera consultado con el resto de socios y que Carmena no quisiera, como otro alcaldes, dejar su impronta en forma de gran edificación; y Villacís dijo ver en él “un embrión nada madurado”, y añadió que harán falta más cosas para recuperar el segundo puesto en celebración de congresos que ha perdido Madrid, pasando al octavo.Los tres portavoces coincidieron también en desear que el Gobierno municipal logre llegar a un acuerdo con las empresas adjudicatarias de los servicios de limpieza y sus trabajadores para evitar la huelga para la semana del World Pride con que los sindicatos amenazan si no se establecen idénticas condiciones de trabajo para los empleados de todos los distritos.