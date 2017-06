LA MINISTRA DE SANIDAD ASEGURA QUE BARCELONA ES "UNA CANDIDATURA FUERTE" PARA ACOGER LA EMA

Etiquetas

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, aseguró este lunes que Barcelona es "una candidatura fuerte" para acoger la Agencia Europea del Medicamento (EMA, sus siglas en inglés). Montserrat hizo esta afirmación tras presidir la primera reunión del comité de apoyo a la candidatura de Barcelona para que acoja la Agencia Europea del Medicamento. A este comité, integrado por 80 personas profesionales vinculados al sector de la sanidad, expertos, sector empresarial y medios de comunicación entre otros, se les ha pedido que sean embajadores de la candidatura de la EMA en Barcelona.Además de Montserrat, también han participado en esta primera reunión el conseller de Salut de la Generalitat, Antoni Comín, y la alcaldesa de Barcelona Ada Colau. La ministra ha destacado al igual que el conseller y la alcaldesa la coordinación, la lealtad y la sintonía que están manteniendo las tres administraciones para llevar a adelante la candidatura de la EMA.“Estamos poniendo toda la carne en el asador porque nos lo creemos y porque queremos la Agencia Europea del Medicamento venga a Barcelona”. Para la ministra la candidatura ha sido un ejemplo de trabajo en equipo “juntos llegamos más lejos, somos más fuertes. Juntos nos necesita la ciudadanía para lograr la EMA”. La ministra ha declarado que Barcelona es "una candidatura de las más fuertes" pero que "no podemos bajar la guardia". Ha recordado que no existe ningún criterio técnico por el que Barcelona no pueda ganar y ha reiterado su convencimiento de que es la mejor opción de todas las posibles.