Moreno (PP-A) insta a Díaz a que emule el ejemplo de la Conferencia de Presidentes y convoque una cumbre de alcaldes

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha instado a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, a que emule el ejemplo de Mariano Rajoy con la reciente Conferencia de Presidentes y convoque una cumbre de alcaldes andaluces para debatir y abrir líneas de diálogo de las que obtener soluciones a los problemas de los ayuntamientos en la comunidad autónoma andaluza.

Moreno, que ha presidido en Jaén el primer Consejo de Alcaldes del PP-A en el año en curso, ha pedido a Susana Díaz que sea "coherente" con su discurso y lo mismo que reivindicó una conferencia de presidentes, haga los propio convocando una cumbre de alcaldes de la que salga Andalucía "más fuerte".

"La actitud de la señora Díaz no es nada coherente porque pide una cosa en la Conferencia de Presidentes en Madrid y hace justamente lo contrario cuando llega a Andalucía", ha dicho el presidente de los populares andaluces.

Moreno ha preguntado por las razones del "miedo" de Susana Díaz a reunirse con los alcaldes porque no se entiende que pida a Madrid debatir sobre financiación autonómica, y cuando llega a Andalucía "cero de palabra, cero de diálogo, cero de entendimiento con los ayuntamientos a la hora de hablar de la financiación de las corporaciones locales y provinciales".

Ha recordado que el PP-A lleva ocho años pidiendo una cumbre de alcaldes y hasta ahora lo máximo que se ha conseguido es que Susana Díaz dé "un mini paso" y "por la presión social de la calle y de las encuestas, por fin se ha dignado a visitar algunos alcaldes". Para el dirigente popular, ese paso está "bien", pero ha pedido a la presidenta que "visite a los alcaldes con soluciones, con propuestas, escuchando y sin soberbia".

Para Moreno es necesaria la apertura de un diálogo "sincero y participativo con todos los ayuntamientos" para abordar temas que son "de mucha preocupación" y para "intercambiar soluciones" de cara a dar respuestas a la ciudadanía sobre todo a la de los pequeños municipios andaluces que "no tienen los mismos servicios, prestaciones y oportunidades que los que viven en grandes zonas urbanas".

En su intervención, ha reclamado a la presidenta andaluza que salde la deuda que el Gobierno andaluz mantiene que los ayuntamientos y que ha cifrado en 1.067 millones de euros, de los que 782 se corresponderían con la participación en los ingresos por tributos de la comunidad autónoma (Patrica).

En este punto ha pedido a la Junta de Andalucía "ponerse al día" en los pagos y que establezca "un calendario de pagos para resarcir a todos los municipios andaluces de todos los fondos no recibidos durante demasiados años". También, en esta línea, Moreno ha pedido a la Junta que permita compensar las deudas tributarias que tiene la Junta con los municipios con las que éstos tengan con el Gobierno andaluz.

"No vale un págame ya que ya te pagaré yo cuando a mí me dé la gana, que es lo que hace la Junta de Andalucía", ha dicho Juanma Moreno. Ha apuntado que cuando él logre llegar a la presidencia de la Junta si abrirá esa línea de diálogo con los alcaldes porque "Andalucía no podrá completar un proceso institucional, económico y social fuertes, si no contamos de raíz con los alcaldes y alcaldesas".

También ha reclamado a Díaz "lealtad institucional" para con los ayuntamientos, independientemente del color de su gobierno, al tiempo que ha reiterado la urgencia de que la presidenta cumpla con las normas dadas por el Gobierno andaluz y garantice "una financiación municipal ordenada y transparente".

En la ronda de intervenciones, el presidente del PP de Jaén y secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha destacado el carácter "municipalista" del Gobierno central y el apoyo que viene prestando en su opinión al conjunto de ayuntamientos porque se trata de un ejecutivo "sensible" a las demandas de las entidades locales.