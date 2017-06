El PP señala que Susana Díaz "sólo ha cumplido el 5%" de sus promesas en Huelva en dos años de legislatura

Etiquetas

El Partido Popular de Huelva ha realizado este miércoles un balance de los dos años de legislatura de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía, "dos años marcados por la falta de inversión y por la falta de proyectos en la provincia de Huelva". El parlamentario andaluz del PP, Guillermo García Longoria, ha destacado que Díaz ha ido lanzando alrededor de 30 promesas con respecto a esta provincia de las que tan solo ha cumplido un escaso cinco por ciento".

En concreto, ha remarcado, se trata de actuaciones vinculadas a diversas reformas en algunos colegios, la apertura de un consultorio en Escacena y la mejora de los accesos a el Rocío. Y en cuanto a Huelva capital, ha añadido, "su grado de cumplimiento es cero".

García Longoria ha hecho hincapié en que Susana Díaz "ha tenido Madrid en su cabeza y ha demostrado en este tiempo que no tiene proyecto para Huelva y que esta provincia para ella es la última de Andalucía". Por tanto, ha afirmado el parlamentario andaluz, "estamos ante la legislatura del cero; cero obras, cero inauguraciones y cero compromiso con Huelva por parte de la Junta de Andalucía".

El popular ha recordado que la Junta en estos dos años "no ha construido colegios, ni kilómetro de autovía alguno, ni nuevos centros de salud ni Chares", indicando además que "tampoco ha dado apoyo económico a la Capitalidad Gastronómica ni ha emprendido la rehabilitación de edificios emblemáticos como el antiguo edificio de Hacienda o el Banco de España. Asimismo, ha subrayado que "tampoco ha puesto en marcha ninguna ayudas para los autónomos".

Para García Longoria, "los grandes hitos de este fracaso de Susana Díaz en Huelva son la sanidad, a la que los onubenses han contestado con multitudinarias protestas; la Ciudad de la Justicia, el centro de Salud de Isla Chica, la autovía de la Cuenca Minera, el 525 Aniversario del Encuentro entre Dos Mundos, el antiguo edificio de Hacienda y el Banco España, el Plan de la Corona Norte o los problemas educativos con interinos, guarderías, la educación concertada o los conservatorios.

Por tanto, para el popular, "la foto del abandono de la provincia por parte de la Junta es una foto fija desde hace años". Y es que, según ha recalcado García Longoria, "Susana Díaz se ha convertido en la peor presidenta de la Junta para Huelva, porque es la que menos ha invertido, la que menos ha hecho y la que más contestación social ha tenido".

"Es la presidenta que ha trabajado menos, que ha gestionado peor, la que menos ha escuchado y la que menos ha dialogado, y la que ha confrontado siempre", ha añadido el parlamentario del PP, que ha considerado que "la provincia de Huelva ha sido la gran perdedora de las primarias de Susana Díaz".

"Y si la provincia ha sido castigada", ha proseguido el dirigente del PP, Huelva ha sido la capital de provincia "con más promesas incumplidas de Andalucía". Para García Longoria, "Susana Díaz se ha cebado con la capital porque su alcalde sabe que no le exige nada", al tiempo que ha apuntado que "si no se lucha por Huelva, no se consigue nada".

Como ejemplos de "promesas incumplidas", García Longoria ha señalado el carril bici, la rehabilitación del Banco de España y del antiguo edificio de Hacienda, los centros de salud del Distrito III y de Isla Chica, la mejora de la Ciudad Deportiva, la instalación de campos de césped artificial, el estudio olfatométrico de la ciudad o la Ciudad de la Justicia. "Lamentablemente, mientras la Junta no cumple con Huelva, el alcalde calla y traga con todo pese a que sea negativo para la ciudad", ha subrayado.

Frente a esta situación, ha concluido el parlamentario del PP, "nos ofrecemos a ser la voz de los onubenses ya que somos el grupo parlamentario que más exige y más propone en el Parlamento para Huelva". Así, ha añadido que en estos dos años su grupo "ha llevado y han sido aprobadas iniciativas importantes para la provincia", una actividad parlamentaria que se ha traducido en la presentación de 958 iniciativas. Igualmente, ha agregado, "pediremos en el Parlamento los expedientes de todos los proyectos paralizados en Huelva por la Junta de Andalucía y de las obras no iniciadas aún".