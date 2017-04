El PSOE presentará una enmienda a los PGE pidiendo al Gobierno un Plan Turístico para la Axarquía

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Málaga y del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha anunciado que los socialistas presentarán una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) diseñados por el Gobierno de Rajoy para que el ejecutivo incluya en los mismos un Plan de Dinamización Turístico para la comarca de la Axarquía.

Heredia, que ha visitado el municipio malagueño de Vélez-Málaga, junto a su alcalde, Antonio Moreno Ferrer, ha añadido que "los presupuestos del PP se olvidan de la Axarquía, de su sector agroalimentario, de su sector turístico, de la depuración de aguas y de las infraestructuras que necesita".

"Siempre que habla de turismo el PP sólo piensa en la Costa del Sol occidental pero también hay que trabajar en el destino Costa del Sol Axarquía, por lo que hemos pedido que este plan contemple a esta comarca, donde muchos municipios pueden mejorar como destino de sol y playa y como destino rural", ha asegurado Heredia, que ha puesto en valor el trabajo de los alcaldes socialistas de Vélez-Málaga, Algarrobo, Nerja y Rincón de la Victoria "en favor del sector turístico o el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía".

En este punto, Heredia ha añadido que los socialistas van a exigir al Gobierno "que se implique con el turismo en esta comarca y que arrime el hombro con las playas, la materia prima del sector turístico".

Además, ha lamentado que el Ejecutivo haya reservado para este apartado una cantidad "ridícula" para toda la provincia de Málaga que desde el PSOE piden aumentar, prestando especial atención en las actuaciones en paseos marítimos, entre las que destaca la ampliación del paseo marítimo de Torre del Mar, y a la estabilización y consolidación de las playas. "No podemos estar permanentemente echando arena cada vez que, como ahora, nos azota un temporal", ha sostenido.

También desde el PSOE piden que en los PGE de 2017 se contemple una partida para concluir definitivamente la depuradora de Nerja. "El PP le ha dado miles de plazos pero a día de hoy no hay fecha para su finalización, algo que exigimos los socialistas, además de la realización del colector que un temporal rompió y que el ayuntamiento tuvo que comenzar a afrontar con sus propios medios, algo que es competencia del Gobierno", ha explicado.

PLAN GUARO

Por otra parte, desde el PSOE han lamentado que en los PGE de 2017 no figura "ni un sólo euro" para el Plan Guaro; "no hay nada para modernizar estos regadíos, para reducir el consumo de agua en esta comarca y es una actuación fundamental en estos tiempos de sequía", anunciando que esta necesidad figurará también en las enmiendas de los socialistas a estos presupuestos.

Asimismo, Heredia se ha referido al enlace con Caleta de Vélez, "un asunto que el PP siempre saca en campaña pero que cuando pasan las elecciones parece no importarle nada".

"La ministra de Fomento vino a Vélez a comprometerse con esta actuación. Los PGE de 2016 contemplaban tres millones de euros para la misma, de los que el Gobierno no gastó nada. Este 2017 tienen previsto invertir sólo 300.000 euros, aunque tenemos la sensación de que el Gobierno de Rajoy no tiene interés de ningún tipo en ejecutar esta actuación", ha explicado.

Al respecto, ha añadido que La Axarquía "sale muy mal parada con los presupuestos diseñados por el Gobierno de Rajoy". "No contemplan ningún proyecto emblemático ni ninguna inversión significativa que demuestre la apuesta del PP por una comarca tan importante como ésta", ha asegurado, lamentado que los PGE no contemplan inversiones para infraestructuras, saneamiento integral, playas o turismo en la Axarquía. "No hay partidas absolutamente para nada", ha subrayado.

En este sentido, el dirigente del PSOE ha señalado que "nadie entiende que la locomotora económica de Andalucía, que es la provincia de Málaga, se quede marginada en los PGE de 2017, los peores presupuestos de la historia para Andalucía, para Málaga y para la Axarquía".

"Nuestra provincia ha pasado de ser la tercera con más inversión por habitante con gobiernos socialistas a ser la tercera por la cola con los gobiernos del PP. Sólo Almería y Córdoba están por detrás de Málaga; algo sencillamente incomprensible", ha dicho.

Por último, Heredia ha reclamado para Málaga "el mismo trato que se le da a otros territorios", "no más, pero tampoco menos", y es que la inversión por habitante del Gobierno para 2017 no llega a 86 euros por malagueño o malagueña, a pesar de que Málaga representa el 3,3 por ciento de la población a nivel nacional y sólo recibe el uno por ciento de la inversión total estipulada por el Gobierno, como ha explicado.

Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer, ha puesto en valor las actuaciones que el equipo de gobierno va a poner en marcha tras la aprobación provisional de los presupuestos municipales, que ha calificado de "ambiciosos que va a venir a resolver muchos de los problemas de la ciudad a través del mantenimiento y la transformación que nos llevará a volver a crear empleo", mientras que ha lamentado "la falta de apuesta del Gobierno con Vélez-Málaga, que da la espalda a la ciudad con los PGE de 2017".