Participa reclama un proceso participativo "real" en el Plan Estratégico Sevilla 2030

Tras la primera reunión del Grupo Técnico del Comité de Planificación de la Estrategia Sevilla 2030, Participa Sevilla avisa de que sólo un proceso participativo "real" garantizará que este plan estratégico no acabe "en un cajón olvidado como pasó con el anterior plan".

"Conformar un plan estratégico para la ciudad debe realizarse única y exclusivamente gracias a un proceso participativo en el que se sumen tanto colectivos, como personas a nivel individual, que trabajan habitualmente por y para la ciudad", ha dicho Susana Serrano, que junto a Fernando Pavón serán los representantes de Participa en este grupo técnico.

Tras esta primera sesión, al igual que otros componentes de la mesa, ambos han echado en falta una evaluación de los planes anteriores. "La evaluación es fundamental para no malgastar tiempo ni recursos. No nos podemos permitir volver a caer en los mismos errores que hicieron que los planes de 2010 y 2020 no se llevaran a cabo. Estos análisis previos también son fundamentales para no generar falsas expectativas que después se traduzcan en la falta de confianza en las políticas públicas", según Susana Serrano, portavoz del grupo municipal de Participa.

"Nuestra apuesta por un proceso participativo no sólo es por una cuestión de justicia social, sino también por una cuestión de eficiencia. Cuando la ciudadanía se implica y aporta sus ideas y realiza un seguimiento de las decisiones municipales, es la única vía de garantizar que estas decisiones se lleven a cabo. La gente ya no se conforma con promesas electorales, quiere participar y quiere que haya una rendición de cuentas de sus representantes", ha insistido Serrano, que ha mostrado el compromiso de Participa Sevilla con respetar la decisión de un proceso verdaderamente participativo.

"El resultado de este proceso debería ser asumido por todos los grupos políticos, independientemente de quien gobierne, ya que si no, este plan volverá a quedar guardado en un cajón", ha reseñado la portavoz de Participa Sevilla, que reta al Gobierno local del socialista Juan Espadas a que no pierda esta oportunidad para abrir un verdadero proceso de participación en la ciudad para definir el modelo de ciudad que queremos tener en el futuro.

No es la primera vez que Participa exige este tipo de procesos participativos en comisiones de trabajo. Ya se exigió para la comisión de seguimiento del PGOU o en la nueva comisión de trabajo sobre el 'Puente de Hierro', es decir el antiguo puente metálico de Alfonso XIII. "El objetivo siempre es el mismo, mejorar la diversidad y ampliar la pluralidad de asociaciones y colectivos que trabajan en cada tema. Incluso vamos más allá y apostamos por que sean los propios agentes, según su implicación y sus conocimientos en cada cuestión, quienes decidan entre ellos qué personas se proponen como representantes en las comisiones de trabajo y mesas de debate. Este planteamiento sería clave para minimizar cualquier tipo de injerencia partidista", según Serrano.

"Espadas no tiene por qué tener miedo y asumir los compromisos que puedan salir de un verdadero proceso participativo", según la edil de Participa, que ha insistido en que esta es una reivindicación fundamental para su formación, para lo que mantendrán un fuerte compromiso con la elaboración de este plan, exigiendo la máxima transparencia y el cumplimiento de los acuerdos que se adopten.

"Estamos de acuerdo en que desde la mesa técnica se establezcan una serie de criterios objetivos para la selección de personas y colectivos formen parte de esta comisión de trabajo. Pero, también, proponemos complementar este proceso de selección con la celebración de un foro público y abierto en el que sumar a aquellos actores que quizás no se contemplaban en un principio", según Serrano.

A esta primera reunión del grupo técnico asistieron junto a los cinco grupos municipales, los sindicatos CCOO y UGT, las dos universidades de la ciudad, la Cámara de Comercio, la Autoridad Portuaria, el Parque Tecnológico Cartuja, la Confederación de Empresarios de Sevilla y el CESS. "En la ciudad hay muchas organizaciones, colectivos y personas que tienen mucho que decir. En este proceso no se pueden repetir los recientes falsos procesos participativos que se han llevado a cabo para la elaboración del Plan EDUSI para la zona norte de la ciudad o la 'farsa' del plan Decide. Ni tampoco se puede retrasar eternamente como está sucediendo con la nueva ordenanza de Participación Ciudadana", ha concluido Serrano.