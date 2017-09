Ribó cree "importante" un debate sobre Cataluña y plantearlo "desde un diálogo lo más amplio posible"

Etiquetas

El alcalde de València, Joan Ribó, ha considerado este mates "importante un debate" sobre Cataluña y el referéndum independentista que se pretende celebrar el 1 de octubre y que este se lleve a cabo "desde un diálogo lo más amplio posible" dado que se está "ante una crisis institucional y territorial importante" y que hay que "buscar una solución entre todos".

Ribó ha señalado que "hay que buscar soluciones" y que la salida "no es quedarse parado". Así, ha dicho que "lo que no se puede hacer es quedarse parado como se ha quedado, por desgracia, el Gobierno durante tanto tiempo" y dejar "que se pudra el tema".

El primer edil se ha pronunciado de este modo tras participar en la inauguración de la Feria Habitat Valencia 2017, preguntado por la propuesta de Podemos de convocar a parlamentarios y alcaldes de toda España para hablar sobre Cataluña.

Joan Ribó ha afirmado que esta iniciativa es un asunto que se tiene que "reflexionar" y ha dicho que aunque le parece "una idea interesante" porque hay que debatir y dialogar sobre Cataluña no puede "concretar más" respecto a la propuesta porque tiene que hablar de ella con su partido, Compromís.

"Es un tema que vamos a ver. Lo oí ayer. Es un tema que tenemos que reflexionar. No sé el alcance que va a tener. Es una idea. Creo que es importante un debate sobre el tema y plantear las cosas desde el diálogo y desde un diálogo lo más amplio posible", ha respondido el responsable municipal, que ha resaltado respecto a Cataluña que se está "ante una crisis institucional y territorial importante".

El alcalde de València ha apuntado que "en España ha ocurrido otras veces" y ha insistido en que "tenemos que buscar una solución entre todos". De este modo, ha subrayado que "la solución no es quedarse parado" sino "buscar soluciones".

"Ese es un camino, no sé si es el camino. Concretar más no puedo porque tengo que hablar con mi partido del tema. Es un idea interesante. Lo que no se puede hacer es quedarse parado como se ha quedado, por desgracia, el Gobierno durante tanto tiempo y ha dejado que se pudra el tema", ha manifestado Ribó.

"EL ÚNICO DEBATE"

No obstante, el primer edil ha expuesto que "en València hay muchos problemas" y que su intención es "hablar de los problemas" de esta ciudad "antes que de problemas de fuera". En esta línea, ha declarado que algo que le "preocupa de todo el tema del conflicto entre Cataluña y el Gobierno estatal es que parece que el único debate sea este", tras lo que ha reiterado que en la capital valenciana hay "problemas que resolver". "Hay problemas que resolver. Tenemos cosas en las que estamos avanzando y es mi tarea. Mi gran tarea", ha expuesto.