Ribó advierte que no tener un área metropolitana supone "problemas" en movilidad y gestión territorial

El alcalde de València, Joan Ribó, ha defendido este martes la necesidad de recuperar el área metropolitana, después de que en 1999 el gobierno del PP disolviera el Consell Metropolità de l'Horta, porque no tenerla "supone mogollón de problemas a nivel de movilidad y de gestión territorial a todos los niveles", y hay ayudas europeas que no pueden llegar por no disponer de ella.