El alcalde de Santiago vuelve a apostar por la "laicidad" y carga contra el PP por impulsar la "polémica"

El alcalde de Santiago, Martiño Noriega, ha vuelto a apostar este viernes por la "laicidad" y por "diferenciar" entre los espacios civiles y religiosos. En concreto, ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local, mientras, en la Catedral de Santiago, se celebraba el acto de Traslación de los restos del Apóstol.

Preguntado por su ausencia en este evento, Noriega considera que se trata de "un debate superado". "Por lo menos por todos los actores implicados directamente", ha añadido al respecto, justo antes de considerar que el Consistorio compostelano es "coherente" con la posición que fijó inicialmente, que es la de representar a la ciudad en los espacios de representación civil.

"Creemos que no tiene marcha atrás", ha subrayado en relación a esta posición, para luego indicar que este viernes por la mañana recibió al delegado regio --figura que ejerce el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo-- y al resto de autoridades. Asimismo, tras el acto realizado en la Catedral, el alcalde ha vuelto a recibir a Feijóo y al resto de autoridades en el Consistorio.

A continuación, ha hecho hincapié en que la laicidad está "normalizada" en muchos países, por lo que espera que en Galicia "también acabe por normalizarse". "Supongo que algunos seguirán tirando del hilo porque tienen mucho vicio", ha vaticinado, en clara alusión al Partido Popular.

Y es que sostiene que la polémica en torno a la ausencia de representantes municipales en actos religiosos ya ha sido superada por parte de la propia Iglesia y de "otros representantes". No obstante, ha cargado contra los populares y su "papismo" por "impulsar" la polémica: "Papista, Papa, PP", ha ironizado al respecto.

FEIJÓO "NO ESTÁ A LA ALTURA"

En otro orden de cosas, preguntado por las declaraciones realizadas este jueves por el presidente de la Xunta, quien dijo que las mareas "más que gobernar entretenían", Noriega ha afirmado que Feijóo "no está a la altura de su cargo cuando adopta una posición partidaria respecto a los gobeirnos de las ciudades y olvida que es el presidente de la Xunta".

Y es que como presidente de los gallegos, ha opinado el alcalde compostelano, está "obligado" a tener unas relaciones institucionales "correctas" con estas ciudades. "No luce nada bien cuando se pone 'hooligan', queda mucho mejor cuando ejerce de presidente", ha defendido.

Es más, ha asegurado que Feijóo, cuando coincide con él, ejerce de presidente. "Pero si no coincide conmigo y está solo dice otras cosas", ha lamentado. No obstante, ha asegurado no sentirse interpelado por las declaraciones realizadas por el mandatario gallego, pues ha recordado que Santiago fue "de los primeros ayuntamientos" sin mayoría absoluta que aprobó los presupuestos municipales, además de captar fondos europeos "al más alto nivel".

Por todo ello, al regidor compostelano espera que la "prioridad" para el año 2017 sea "Compostela como capital de país y no patriotismos partidarios".

EL AYUNTAMIENTO NO MODIFICARÁ NINGUNA TASA

En otro orden de cosas, cuestionado sobre si los compostelanos se tendrán que ajustar el cinturón el próximo año, ha asegurado que no. "Les llega con Montoro", ha ironizado en alusión al ministro de Hacienda.

En este sentido, ha explicado que el Ayuntamiento de Santiago "no modificó ninguna de las tasas ya aprobadas en el año 2015" y, en algunos casos, "con un acuerdo del PP y el PSOE". De este modo, ha explicado que, en caso de que haya alguna modificación, será de marco general, que no dependen del Ayuntamiento.