De la Torre ve los cambios en la Junta por "razones internas del PSOE o de imagen que quiera dar" Díaz

Etiquetas

Espera que las modificaciones "sean para bien", pero teme que no cambiará "lo que ha ido mal en estos años"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, teme que las modificaciones en el Gobierno andaluz, anunciadas a última hora de este pasado jueves, no cambiarán el "centralismo enorme y feroz" y la "ineficacia y falta de ambición" de la Junta, apuntando que lo ve como "un cambio simplemente de nombres por las razones internas del PSOE o por razones de imagen que quiera dar la presidenta andaluza, Susana Díaz".

Así, en declaraciones a los periodistas, preguntado por los cambios en las consejerías, De la Torre ha dicho que quiere ser "optimista y positivo" ante estas modificaciones en las consejerías y espera que "sea para bien"; aunque ha incidido en que teme que "lo que ha ido mal en estos años" no va a cambiar.

Ha considerado que "el Gobierno andaluz necesita funcionar mejor en general" y ha esperado que "esa gestión hasta ahora de "no descentralizar hacia los ayuntamientos, no colaboración adecuada en el plano de lealtad que debe hacerse y mucha lentitud en muchos temas cambie y haya una respuesta más eficaz a los problemas que tiene Andalucía".

El regidor ha lamentado que la Junta "nos tiene acostumbrados a mucha ineficacia, mucha lentitud y falta de ambición en los problemas de Andalucía en mil temas que podría poner como ejemplo, educación, agua y desaprovechar los fondos europeos durante tantos años".

Así, ha incidido en "la falta de confianza en el mundo local" del Gobierno andaluz, en lo que, ha dicho, "merece la palabra suspenso" por "no haber confiado desde que nació la Junta en los ayuntamientos para hacer una administración autonómica, mucho más barata, más eficaz y más cercana, centrándose en los temas importantes" y dejando a los municipios los asuntos como vivienda y políticas activas de empleo.

De la Torre ha manifestado que la Junta "no cumple con sus tareas, con sus obligaciones que competencialmente le corresponden", poniendo como ejemplo de esa "ineficacia que ha acompañado al centralismo enorme y feroz" del Gobierno andaluz "que nosotros en materia de vivienda hemos hecho 5.000 en diez años, mientras que la Junta ha hecho 36".

"¿Todo esto va a cambiar con este tema?, me temo que no, es un cambio simplemente de nombres por las razones internas del PSOE o por razones de imagen que quiera dar la presidenta de la Junta, Susana Díaz", ha señalado el alcalde.

Respecto a la entrada del malagueño Javier Carnero como consejero de Empleo, ha dicho que tiene "buena impresión de él, una persona que puede ayudar en los temas", por lo que ha esperado que "esté a la altura del reto", apuntando que lamenta la salida de otros dos malagueños como son José Sánchez Maldonado, hasta ahora titular de dicha consejería, y Adelaida de la Calle de Educación, mostrando su respeto hacia ellos.

No obstante, ha considerado que "las cuotas territoriales no son tan importantes y lo que importa es la eficacia de los consejeros". Así, ha explicado que por ejemplo lo que importa en un consejero de Turismo "es que sepa y conozca lo potente que es el turismo en Málaga y sea sensible a ello".

"No nos empeñemos en que las cuotas territoriales son importantes, lo que yo quiero es que todos los consejeros sepan las capacidades que tiene Málaga y estén a la altura de ese reto", ha manifestado, abogando por que "la Junta no frene nunca a Málaga, sepa utilizar inteligentemente esa potencialidad" igual que la de otras ciudades, que en el caso de la capital malagueña "la ha desaprovechado", ha dicho.