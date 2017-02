AMNISTÍA, GREENPEACE Y OXFAM DEFIENDEN EL DERECHO A UNA RENTA BÁSICA

Etiquetas

Amnistía Internacional (AI), Greenpeace y Oxfam Intermón han enviado una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, señalándole la necesidad de “una reforma constitucional” que permita que “algunos derechos queden blindados”, como el derecho a una renta básica.Los directores de AI (Esteban Beltrán), Greenpeace (Mario Rodríguez) y Oxfam Intermón (José María Vera) continúan de esta manera con la campaña ‘Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53’, que lanzaron en junio de 2015, donde piden que “se impulse una reforma constitucional para blindar algunos derechos, especialmente aquellos que no están suficientemente protegidos”.Entre otras medidas, reclaman la incorporación a la Constitución del derecho a una renta básica, puesto que, tal y como defiende Vera, “si no se garantiza a las personas vulnerables unos ingresos mínimos para vivir dignamente, no conseguiremos acabar con la creciente desigualdad que existe en España”.Asimismo, apuestan por “sistema fiscal más justo, equitativo y progresivo, tanto en la forma en la que se recaudan los ingresos del Estado como en el destino de los gastos, recaudando más de quienes más tienen e invirtiendo en políticas públicas que garanticen los derechos de las personas más vulnerables”.Además, piden que se mejore la protección de algunos derechos como vivienda y salud, así como “las garantías durante la detención para evitar casos de tortura y malos tratos”. Para ello, reclaman que “se revise el artículo 53 de la Constitución, donde se establece un tratamiento y protección desigual e insuficiente de los derechos humanos, creando derechos de primera y de segunda”.En este sentido, Beltrán hizo hincapié en que “es necesario que se dé prioridad a esta reforma constitucional para que se protejan por igual todos los derechos humanos, sin clases ni jerarquías, de manera que incorpore y se alinee con las normas y tratados internacionales suscritos por España“.DERECHO AL MEDIO AMBIENTEEn la carta, las organizaciones destacan también la urgencia de “reforzar la protección y defensa del derecho al medio ambiente”, ya que “no es actualmente un derecho fundamental” y por lo tanto “no puede ser exigido directamente ante los tribunales”. Por último, Rodríguez afirma que “es imprescindible dar al medio ambiente la importancia que tiene” y para ello “es necesario que se reconozca expresamente como derecho fundamental”.