SAVE THE CHILDREN DENUNCIA QUE DECENAS DE MILES DE NIÑOS HUYEN DE SUS HOGARES POR CULPA DE LA VIOLENCIA EN GAMBIA Y SENEGAL

La organización Save the Children denunció hoy que hospitales, escuelas y otros servicios públicos en Gambia y Senegal corren el riesgo de desbordarse ante los miles de niños que huyen de sus hogares por temor a la violencia.Según la ONG, es el resultado de los intentos del presidente saliente gambiano, Yahya Jammeh, de retrasar al máximo la toma de posesión del presidente electo, Adama Barrow. Ante esta situación, Save the Children advierte del riesgo de una emergencia humanitaria en ambos lados de la frontera si los combates se extienden en Gambia.Naciones Unidas calcula que hasta 50.000 personas, en su mayoría niños y mujeres, ya han abandonado las zonas urbanas de Gambia. Algunos se dirigen a aldeas de otras partes del país y se estima que la mitad ha cruzado la frontera hacia Senegal."Estos niños están huyendo a zonas de Gambia y Senegal, donde los servicios públicos, como los centros de salud y las escuelas, están sometidos a una gran presión", explica Bonzi Mathurin, director de Save the Children en Senegal.