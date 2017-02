SAVE THE CHILDREN ALERTA DEL RIESGO DE HAMBRUNA EN SOMALIA, CON 363.000 NIÑOS DESNUTRIDOS EN LA ACTUALIDAD

Etiquetas

Alrededor de 363.000 niños de Somalia sufren desnutrición a causa de la sequía, la más grave desde la hambruna de 2011, según Save the Children. De hecho, la ONG alertó en un comunicado de que si la escasez de lluvias persiste, esta situación de hambruna podría volver a repetirse.Según la Unidad de Análisis de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Fsnau) de Save the Children, la situación es extremadamente grave tras varias estaciones de lluvias poco favorables y la persistencia del conflicto armado.La falta de precipitaciones ha provocado una una grave escasez de agua, con lo que su precio se ha triplicado, hasta alcanzar los 15 dólares por barril de 200 litros. Además, tres cuartas partes del ganado del país ha muerto y la producción de cereales ha bajado un 75 por ciento, lo que ha disparado el precio de los alimentos.Según la ONG, 363.000 niños ya sufren desnutrición, y 71.000 de ellos se enfrentan al tipo de hambre más letal. Más de 6,2 millones de personas, la mitad de la población del país, necesitan ayuda. Miles de familias desesperadas ya se han desplazado, bien internamente por el país o bien hacia los Estados vecinos.Estos desplazamientos están forzando a los niños a abandonar la escuela, lo que aumenta el riesgo de que se separen de sus familias o de que se vean expuestos a la explotación e incluso a la muerte.Save the Children recordó que "hace cinco años más de un cuarto de millón de personas, de las cuales 130.000 eran niños, perdieron la vida de forma innecesaria. No podemos permitir que esa tragedia se repita, y la única forma de evitar otra devastadora pérdida de vidas es que los donantes y los líderes internacionales actúen de manera inmediata".La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que antes de abril aporte 300 millones de dólares en fondos.Por su parte, Save the Children necesita 60 millones de dólares para atender a 1,2 millones de somalíes afectados.