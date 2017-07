SAVE THE CHILDREN REÚNE A LOS PRINCIPALES PARTIDOS PARA FRENAR LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS

Etiquetas

Save the Children celebró este martes un acto frente al Congreso de los Diputados para exigir un compromiso por parte de todos los grupos políticos, representados por algunos de sus portavoces, para luchar contra la violencia hacia la infancia a través de una proposición no de ley impulsada por la organización.“La violencia contra la infancia permanece como una realidad oculta pese a las cifras conocidas”, explicó la ONG en un comunicado. En 2015 se registraron 35.913 denuncias por actos violentos contra la infancia. De ellas, 3.919 denuncias fueron por agresiones sexuales; y es que “las víctimas menores suponen la mitad de todas las denuncias por agresión sexual”.La organización solicitó a todos los grupos parlamentarios que firmen una proposición no de ley para instar al Gobierno a que apruebe una ley orgánica en un periodo de un año, a fin de incluir inversión y recursos necesarios para proteger “a todos los niños de la violencia en nuestro país”, informó Save the Children.El cartel que exhibió la ONG frente a la Cámara Baja decía “Niños sin violencia”, mientras que la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de la entidad, Ana Sastre, declaró que “los niños sufren la violencia a través de las redes sociales, en el colegio, en casa o a través de las instituciones”.