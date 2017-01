LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN EDUCACIÓN SE HA REDUCIDO EN MÁS DE UN 90% DESDE 2008

Etiquetas

- Según un estudio de varias ONG. España ha reducido en siete años en un 65% sus presupuestos de cooperación para el desarrollo, pasando de 4.762 millones de euros en el año 2008 a 1.627 en 2015, y en concreto en educación el recorte ha sido del 90%, al pasar de 354 a 34 millones de euros en ese mismo periodo, según el informe ‘La Ayuda en Educación a Examen’, que han presentado este martes Entreculturas, Alboan y Fundación ETEA.El director de Entreculturas, Daniel Villanueva, hizo hincapié en que “la educación es un elemento fundamental para lograr el desarrollo sostenible" e indicó que “una educación de calidad e inclusiva es un derecho fundamental y también es catalizador y apertura de otros derechos”, como por ejemplo “creación de una ciudadanía más crítica, fortalecimiento de la democracia, mayores oportunidades para el empleo o fomento del desarrollo económico”.Por su parte, la investigadora de Fundación ETEA Ana Hernández destacó la necesidad de que “España recupere su política de cooperación no solo en educación, sino en todos los sectores y ámbitos”, y criticó que “la educación básica no constituye una prioridad del sistema de cooperación internacional y se concentran los recursos en la educación postsecundaria”.Asimismo, el director ejecutivo de Entreculturas, Ramón Almansa, manifestó que “según los datos ofrecidos por la Unesco, el déficit de financiación en materia de educación a escala internacional se sitúa en los 22.000 millones de dólares si se quiere lograr un primer ciclo de enseñanza secundaria de calidad en 2030”, mientras que la cifra “ascendería hasta los 39.000 millones si se pretende alcanzar la universalización de la Educación Secundaria, tal y como propone el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4”.FALTA VOLUNTAD POLÍTICAEn este sentido, señaló que “no ha habido voluntad política suficiente, la ciudadanía no ha sido capaz de movilizarse como debería haber hecho y sin duda no ha habido financiación; ese trípode ha fallado”.Almansa advirtió de la urgencia de “más ayuda oficial para el desarrollo y más ayuda oficial para el desarrollo en educación”, y pidió que se ponga el foco en “la educación básica, porque si no hay una educación masiva y de calidad, no habrá desarrollo”.Tras la presentación del informe, el jefe del Departamento de Cooperación Sectorial de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Javier Gavilanes, declaró que “no es un problema de compromiso político con la educación, sino de contexto”, puesto que “una reducción tan grande de fondos provocó que no pudiéramos seguir haciendo lo mismo”.Además, en la presentación estuvieron presentes la portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados, Ángela Ballester, y la presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores en la Cámara Baja, Pilar Rojo, del PP, que agradecieron a las ONG la elaboración de este estudio, puesto que la cooperación es “una cuestión de justicia social”.