EL CUPÓN DE LA ONCE ANIMA A MARCAR LA CASILLA PARA FINES SOCIALES DE LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

Etiquetas

La casilla de Actividades de Interés Social de la declaración de la renta, más conocida como la X Solidaria, protagoniza el cupón de la ONCE de mañana, lunes, 17 de abril. Cinco millones y medio de cupones animarán a marcar esta casilla que mejora la calidad de vida de siete millones de personas.Un año más, la Organización lleva a cabo esta iniciativa con la que se pretende que aumente el número de personas que marque la casilla del 0,7% en su declaración, para que las organizaciones dedicadas a labores sociales puedan seguir haciendo más acciones por las personas más vulnerables de nuestra sociedad.Con este cupón, informa la ONCE, "se pretende animar a quienes no optan por marcar ninguna de las casillas de asignación financiera (Iglesia Católica u ONG) en su declaración, para que no se queden en blanco. Es un gesto solidario que no cuesta nada, que no significa pagar más, ni que devuelvan menos". Además, quienes marcan sólo la 'X' de la Iglesia deben saber que con la 'X' dedicada a Fines Sociales ayudan también a organizaciones de la Iglesia que actúan en el campo de la Acción Social.La ONCE, que no recibe aportaciones de esta iniciativa, se suma a esta idea solidaria que beneficia a muchas personas, la mayoría de ellas en riesgo de exclusión y afectadas por situaciones de dificultad, y se pone al lado de las ONG y entidades de acción social que trabajan por lograr una sociedad mejor. Para ello, la ONCE presta el soporte de su símbolo más preciado: el cupón, símbolo de la solidaridad de los españoles, puesto ahora al servicio de todos aquellos que están en dificultades.Gracias a la solidaridad de las personas contribuyentes que marcaron la casilla de 'Actividades de Interés Social' en su declaración de la renta en 2016, este año, 1.378 programas mejorarán la calidad de vida de más de siete millones de personas. Además un 19,43% de lo recaudado se destinará a Cooperación Internacional y un 2,85% a proyectos que favorecen el Medio Ambiente.