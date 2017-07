PLAN INTERNATIONAL PIDE AL G-20 MÁS FONDOS PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS

Etiquetas

Plan International, organización que trabaja por los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, solicitó hoy a los líderes del G-20 aumentar la financiación destinada a la educación en los países en desarrollo para asegurar el derecho de las menores a una educación primaria y secundaria de calidad.Con motivo de la cumbre del G-20 que se celebra en Hamburgo, Plan International ha lanzado una campaña global, denominada #WeAreTheNext, que pide a los países del G-20 asegurar que la financiación para la educación en países de ingresos bajos y medios pase de un gasto anual de 16.000 a 89.000 millones de dólares para 2030.Según la ONG, unas 130 millones de niñas carecen de acceso a la educación en el mundo y, si no se toman medidas, más de 400 millones no obtendrán conocimientos de nivel secundario antes de 2030.En 2015 el G-20 prometió transformar el mundo en 2030 gracias a la educación, pero Plan International asegura que no se podrá cumplir el objetivo si no se toman medidas urgentes.