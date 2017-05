UNOS 135 MILLONES DE PERSONAS NECESITAN AYUDA HUMANITARIA, RÉCORD DESDE LA II GUERRA MUNDIAL

Etiquetas

Naciones Unidas afirma que alrededor de 135 millones de personas precisan actualmente de ayuda humanitaria (93 millones de ellas la necesitan de forma urgente), lo que supone la cifra más alta desde la II Guerra Mundial tanto por desastres naturales como por conflictos provocados por el ser humano.Hace hoy un año, Estambul clausuró la primera Cumbre Mundial Humanitaria, que reunió a cerca de 9.000 personas de 18 países, generó miles de compromisos y lanzó decenas de iniciativas y asociaciones para hacer del mundo un lugar mejor, según informó este jueves Naciones Unidas.“En la Cumbre entendimos juntos qué teníamos que cambiar para tener un mayor impacto positivo en la vida de esas personas en riesgo y, además, darles la oportunidad de tener una vida mejor. Gracias al encuentro tenemos una Agenda para la Humanidad, 3.000 compromisos de acción y, lo más importante, ha sido el cambio en la manera de trabajar con otras organizaciones”, señaló Stephen O’Brien, coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU.O’Brien abogó por trabajar proyectando hacia el futuro y pensando en las posibilidades de ayudar a las personas necesitadas con alimentos y artículos de primera necesidad. “Se trata de pasar de la respuesta de emergencia a una respuesta de desarrollo humanitario. No sólo estamos salvando vidas y protegiendo a los civiles, sino también poniéndolos en una posición en la que ya no son vulnerables. Si abordamos las raíces de su sufrimiento se reduce la necesidad de ayudarles por emergencias en el futuro”, añadió.AGENDA PARA LA HUMANIDADPara O´Brien, el trabajo conjunto de las agencias de la ONU, las ONG y el sector privado es vital para brindar asistencia a quienes más lo necesitan. “De esta manera, no dejaremos a las personas en un estado de vulnerabilidad después de haberles ayudado, sino que comenzamos a construir sus vidas de nuevo. Se trata de un programa para sobrevivir y para prosperar”, apuntó.El coordinador humanitario de la ONU añadió que “esto significa trabajar conjuntamente para generar planes a varios años y conseguir financiación conjunta, esto de verdad hace la diferencia”. “Es un reto comparado con la forma en que trabajábamos antes, pero lo que debemos hacer es crear un mayor impacto con los preciados recursos que tenemos”, apuntó.Por otro lado, O’Brien destacó la importancia de continuar apoyando la Agenda para la Humanidad, un llamamiento al cambio realizado por el anterior secretario general, Ban Ki- moon, a partir de un proceso de consulta de tres años de duración que alcanzó a más de 23.000 personas de 152 países.Esa Agenda para la Humanidad incluye cinco principios: prevenir y poner fin a los conflictos, respetar las reglas de la guerra, no dejar a nadie atrás, trabajar con un enfoque diferente para poner fin a las necesidades e invertir en la humanidad.