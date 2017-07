Plan Internacional considera "crucial" una financiación adicional del G20 para cerrar la brecha de género en educación

Etiquetas

Plan Internacional ha solicitado a los líderes mundiales del G20 que aumenten la financiación destinada a la educación en los países de desarrollo, algo que considera "crucial" para cerrar la brecha de género en el acceso a la educación primaria y secundaria.

La organización, con motivo de la cumbre del G20 en Hamburgo que ha comenzado este viernes 7 de julio, ha lanzado la campaña global 'We Are The Next', para pedir a los líderes mundiales que aseguren que la financiación internacional para la educación en países de ingresos bajos y medios pase de un gasto anual de 16.000 millones de dólares a 89.000 millones en el año 2030.

Esta financiación adicional, serviría para asegurar que "cientos de millones de niñas" no pierdan su derecho a una educación primaria y secundaria de calidad, obligatoria, universal y gratuita.

Plan Internacional asegura que un total de 130 millones de niñas carecen de acceso a la educación en el mundo, algo que, a su juicio, es uno de los "principales factores que perpetúa el ciclo de pobreza".

La CEO de la ONG, Anne-Birgitte Albrectsen, ha solicitado al G20 que reconozcan la "importancia" de la educación, pongan "sus manos en los bolsillos" y "acaben con la brecha de la financiación" en materia de educación.

"Al cerrar la brecha de financiación en la educación y hacer frente a las barreras que impiden a las niñas participar en igualdad de condiciones en la escuela, podemos contribuir al desarrollo de la próxima generación de mujeres líderes y garantizar un futuro mejor para todos", ha defendido Albrectsen.

Por su parte, la directora general en España, Concha López, ha señalado que es "fundamental" que las voces de las niñas se escuchen en ese foro "tan influyente".

"Los líderes del G20 no deben ignorar el hecho de que la educación es absolutamente esencial para lograr la igualdad y la justicia para millones de niñas. A través de una educación de calidad, las niñas realmente pueden transformar sus vidas y sus comunidades", ha añadido López.

Según Plan Internacional, las niñas tienen 1,5 veces "más posibilidades" de permanecer "completamente excluidas" de la educación primaria y ,"si no se toman medidas", más de 400 millones de niñas "no obtendrán conocimientos de nivel secundario antes de 2030".

Además, apunta que asegurar una educación "inclusiva" y de "calidad" para todos los niños y niñas, es "una de las Metas Globales" que acordaron los líderes mundiales en 2015 para transformar el mundo en 2030. Por ello, advierte que este objetivo "no podrá cumplirse" en 2030 a menos que los países del G20 "tomen medidas urgentes".

Por estos motivos, Plan Internacional insta al G20 a comprometerse a gastar el 0,7% de su Ingreso Nacional Bruto en ayuda internacional, asignar "al menos" el 15% de su gasto de ayuda a la educación y aumentar la cuota destinada a la educación básica, incrementar la financiación de la Alianza Global para la Educación a dos mil millones de dólares anuales para 2020 y financiar "completamente" el fondo de la 'Educación No Puede Esperar'.