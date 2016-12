Este es el balance de 2016 que Mariano Rajoy ha dejado en treinta frases

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha presidido este viernes la última reunión del Consejo de Ministros de 2016. Posteriormente, ha comparecido ante los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa para hacer balance del año que culmina, tal y como suele ocurrir en estas fechas.

Tras enumerar los acuerdos tratados y aprobados en el Consejo de Ministros, el líder del PP ha dado su visión sobre el año transcurrido, y respecto a los grandes objetivos trazados para 2017. Estas son las 30 frases más destacadas que ha vertido:

"Aprobar los presupuestos de 2016 fue muy importante. Pero en referencia a los de 2017 hay un dato muy positivo. Ya hemos aprobado el techo de gasto, y ya hemos distribuido entre las distintas administraciones públicas los objetivos de déficit. A partir de ahora comenzaremos a hablar con los grupos políticos de cara a los Presupuestos de 2017, que seria importante tenerlo y pronto para España"

"Este año ha sido el de la incertidumbre, el de los sobresaltos políticos. En España, hemos vivido situaciones sin precedente en nuestra historia. Bien es verdad que hemos conseguido revertir la imagen de inestabilidad, gracias a los acuerdos alcanzados para cumplir los compromisos con Europa".

"Los presupuestos de 2017 son un parapeto de seguridad".

"Hoy España es uno de los países que más crece".

"La economía española crecerá en un 3,2% en 2016, casi el doble de la media de la euro zona. La crisis nos ha dejado secuelas que se van sanando poco a poco".

"El diálogo político comenzó a dar sus frutos este verano. Creo que desde el partido que me apoya se han hecho un gran esfuerzo para mejorar la vida de los españoles".

"En estos dos meses hemos remitido al Parlamento 11 iniciativas".

"La tasa de paro se sitúa por debajo del 20% por primera vez desde la crisis"

"Hemos vivido un año de incertidumbre política.Con esfuerzo, hemos logrado mantener el vigor de la recuperación y la creación de empleo".

"También se puso en marcha el diálogo social con sindicatos y empresarios; ahí se pactó subir el salario mínimo social".

"Hay dos acuerdos importantes que se han fraguado con el PSOE, impedir los cortes de luz a personas vulnerables" y con Ciudadanos, que la primera ley de esta legislatura fuera "apoyar a los autónomos"

"El Gobierno no va a escatimar esfuerzos ni dedicación para lograr acuerdos que den satisfacción a las demandas territoriales".

"La tasa de paro se encuentra en el 18,9%, aún muy elevada pero con un importante descenso en los últimos años. Estamos en la buena dirección".

"Si todos somos capaces de mantener la actitud constructiva que hemos mostrado estos dos meses, podemos garantizar a los españoles un futuro de prosperidad, que será gracias a todos".

"El 2016 nos ha mostrado dos caras de la política: Una estéril, la del bloqueo, y una fértil, de los pactos", señala Rajoy. "Ya sabemos cuál es mejor para el 2017".

"Estamos en condiciones de cumplir el 4,6 del déficit público pactado con Bruselas".

"Elaboraremos la propuesta de los Presupuestos de 2017. Ya hemos conversado con Ciudadanos y Coalición Canarias. Si no se aprueban, tendremos que dar respuesta cuando eso se produzca".

"El objetivo clave del próximo año es continuar creciendo y creando empleo para que el bienestar pueda llegar a todos los hogares".

"No tiene ningún sentido que haga análisis sobre mis deseos del Partido Socialista. Mi voluntad es que esta legislatura dure cuatro años" (en referencia posible triunfo en el PSOE de Susana Díaz o de Pedro Sánchez).

"Hay algo de lo que no se puede hablar y es de incumplir la ley. El Gobierno no va autorizar ningún referéndum que pueda liquidar la vía política. Yo ofrezco algo que es mucho más razonable: hablar. Y pido que no se den más pasos en dirección contraria al sentido común. Una reforma constitucional no va a resolver este problema" (sobre el referéndum en Cataluña).

"El Gobierno no va a autorizar ningún referéndum en Cataluña para liquidar la soberanía nacional".

"El Gobierno no escatimará esfuerzos para seguir llegando a acuerdos con las CCAA, pero la ley y la soberanía nacional se respetan".

"Para mí, el de los autónomos es un tema capital. Los autónomos pasaron una etapa difícil, queda mucho por hacer. La tarifa plana de 50 euros fue una medida que ha beneficiado a más de un millón de nuevos emprendedores y seguiremos mejorando las medidas de protección social mientras la economía lo permita".

"Sobre la seguridad, en estos asuntos procuro atender siempre a los que saben. Nuestras fuerzas de seguridad son competentes, tienen experiencia y saben lo que hacen. El nivel de alerta se mantiene en 4, por lo que no hemos dicho que haya menos o más riesgo. La seguridad absoluta no se puede tener en ningún país".

"Respecto a las elecciones en Alemania, Francia, Holanda, a mi lo que me gustaría es que hubiera gobierno estables, lo que trae un impacto positivo en la economía y por ende, al bien de las personas. Yo reivindico todo lo que se ha hecho en Europa los últimos años. Me gustaría que ganaran los partidos moderados".

"En alusión al Brexit, Reino Unido es el país donde más invertimos. Más de 200.000 británicos viven aquí y más de 100.000 españoles allá. Las únicas lineas rojas las pondremos en común como Unión Europea".

"Yo no quiero adelantar las elecciones, igual que no quería que se repitieran. La obligación de los partidos es llegar a acuerdos".

"No me gustaría una posible derogación de la reforma laboral, porque ha funcionado, hay que ver los datos. Lo que funciona yo creo que no se debe cambiar".

"Sobre las cláusulas suelo, se ha producido una sentencia de los Tribunales, y por lo tanto hay que cumplirla. El Gobierno va a hacer todo lo que pueda para que esto se pueda resolver con un acuerdo sin ir a los Tribunales".

"Ciudadanos es nuestro socio preferente. Luego hablaremos con el partido socialista de los grandes temas que son importantes para los ciudadanos: Es lógico que hablemos de educación, pensiones y la postura de la OTAN con ellos".