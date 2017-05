EL PRESIDENTE DE RTVE, A PODEMOS: "ME HABLAN DE CENSURA LOS QUE HAN QUITADO A ERREJÓN DE LA SER"

Etiquetas

El presidente de RTVE, José Antonio Sánchez, contestó hoy en el Senado a las críticas de Unidos Podemos a la falta de independencia de los telediarios recordando la reciente decisión de la dirección de la formación morada de relevar a Íñigo Errejón como tertuliano de la Cadena Ser.Sánchez compareció en la Cámara Alta ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE y respondió a una pregunta de la diputada de Podemos Noelia Vera sobre la queja del Consejo de Informativo por la cobertura del 'caso Lezo' y otras informaciones recientes que han afectado al PP."Estoy convencido de que no hay censura en los telediarios de TVE", le comenzó contestando Sánchez. "Son los más vistos de los últimos seis meses. Fíjese cómo censuramos que son un referente para el público, que vuelve a acoger los telediarios para seguir la actualidad. No creo que a los españoles le guste ver una cosa censurada".Y acto seguido, Sánchez pasó al contraataque, recordando una decisión adoptada por la dirección de Podmeos días atrás: "Que me hable de censura cuando han quitado al señor Errejón de la tertulia de la Ser...".Por otro lado, en su comparecencia Sánchez no quiso revelar lo que cobran los altos cargos de la corporación. Alegó que tampoco lo revelan el resto de organismos públicos análogos de RTVE porque no hay obligación de ello.Recordó que su sueldo sí está publicado y está colgado en el Portal de Transparencia del Gobierno: el año pasado percibió una remuneración bruta de 197.124,44 euros, algo muy lejos, recordó, de lo que cobran responsables de otras corporaciones públicas en Europa, dijo, como los 560.000 euros del presidente de la británica BBC.