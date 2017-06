Zoido censura que la "radicalización" del PSOE le lleve a pedir ahora la comparecencia de comisarios en el Congreso

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha censurado que el PSOE de Pedro Sánchez haya cambiado de criterio para pedir la comparecencia de comisarios de la Policía Nacional en la comisión de investigación en el Congreso sobre la etapa de su antecesor en este Departamento, Jorge Fernández Díaz, de quien ha dicho que su "brillante gestión no puede quedar tapada por algún hecho aislado".

"El cambio en el PSOE debe estar en la base de que ahora quieran que vayan determinados mandos policiales", ha asegurado Zoido en una entrevista en RNE recogida por Europa Press en la que ha alertado de la "radicalización de algunas fuerzas políticas". "Como las cosas no le van bien", ha dicho sobre los socialistas, "quieren aprovechar el Parlamento para sacar rédito político".

Al ser preguntado por su opinión acerca de la posible comparecencia de excomisarios como Eugenio Pino, antiguo 'número dos' de la Policía, Zoido ha pedido a la oposición "rigor y prudencia", recordando que el Ministerio del Interior gestiona la defensa y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. "Me causa desazón, no tiene sentido que hace unos meses no lo pidiera y ahora se pida", ha insistido en alusión al PSOE.

"En política se tiene que ser serio", ha continuado el titular del Interior, que se ha quejado de que se pretenda "confundir a la sociedad". "En lugar de que la sociedad española esté tranquila compartiendo el crecimiento económico quieren que todo el día se repita algo", ha sostenido antes de repetir que "no ha encontrado ninguna guerra de comisarios".

"No se va a lavar nada porque no hay nada que lavar, habrá posturas o puntos de vista distintos", ha precisado sobre el enfrentamiento entre antiguos mandos policiales.