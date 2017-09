(AMPLIACIÓN) CATALUÑA. EL PP VE EN LA COMISIÓN DEL PSOE UN MARCO “OPORTUNO”, PERO “NO HAY TIEMPO” ANTES DEL 1-O

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, consideró este martes que la comisión parlamentaria para el estudio de la modernización del Estado autonómico que propone el PSOE es un “marco de diálogo adecuado y oportuno” frente a “desafíos que tenemos en estos momentos encima de la mesa”, aunque especificó que “no hay tiempo para ponerla a andar" antes del referéndum independentista del 1 de octubre en Cataluña.En rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz parlamentario del PP se congratuló por el hecho de que la mayoría de los grupos se hayan pronunciado a favor de esta comisión en la Junta de Portavoces de hoy, al tiempo que tildó de “gravísimo error” que ERC haya decidido quedarse al margen de esta iniciativa parlamentaria.Hernando indicó que “no va a dar tiempo” a “poner a andar” este espacio de diálogo antes del 1 de octubre, fecha anunciada para el referéndum de autodeterminación y abundó en que no solo tiene que ver con el 1-O, porque esta comisión “es algo más profunda” y servirá para hacer “una reflexión mucho más allá” de lo que se está produciendo en Cataluña.Explicó que este foro de diálogo tiene que ver con el funcionamiento del Título VIII de la Carta Magna y también con “aspectos muy relevantes” como la financiación autonómica. Se trata, defendió, de un marco “adecuado” para que en España se mantenga “un Estado de Derecho en el que la igualdad de derechos y oportunidades sea una voluntad inequívoca de todos”.UNIDAD DE PP, PSOE Y CS“Estamos ante uno de los desafíos más graves de la historia de la democracia a la unidad de España y es bueno que las grandes formaciones estemos unidas y por eso vamos a apoyar, por un lado, lo que nos propone el PSOE con esta comisión y, por otro, apoyar también la iniciativa que plantea de Ciudadanos”, expuso.Para Hernando, es de “extraordinaria relevancia” la proposición no de ley promovida por Cs para expresar el apoyo al Gobierno en las medidas tomadas para evitar el referéndum soberanista que promueven “aquellos que pretenden romper de forma unilateral España, poner fronteras entre españoles y violentar la Constitución”.Defendió que el Gobierno está actuando con “proporcionalidad” y “eficacia” para frenar el desafío secesionista, aunque no quiso entrar en el debate sobre la aplicación del artículo 155. “Sobre otro tipo de medidas que están sobre la mesa y no hemos producido un descarte, ya hablaremos en su momento”, manifestó a este respecto. Subrayó que las medidas tomadas hasta ahora son las “adecuadas” y consideró que “el resto de cuestiones” son “hipótesis”. En cualquier caso, subrayó que el Gobierno trabajará para “mantener la unidad frente a lo que es clarísimamente un golpe al Estado de Derecho que han planteado Puigdemont y Junqueras y que, a veces, da la sensación que en parte apoya Podemos”.