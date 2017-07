(AMPLIACIÓN) EL GOBIERNO HARÁ “ACOPIO DE PACIENCIA Y UNIDAD” FRENTE A UN REFERÉNDUM QUE “NO TIENE NADA”

Etiquetas

- Dice que el Govern ha pasado “de una purga a un sálvese quien pueda”. El Gobierno hará “acopio de paciencia y unidad” frente al referéndum de autodeterminación que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pretende celebrar el próximo 1 de octubre y que en estos momentos “no tiene nada” que lo sustente.Así lo expresó este viernes el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa que ofreció en La Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros y después de que el propio presidente, Mariano Rajoy, lamentase que los catalanes tengan un Gobierno donde “se purga a los dudosos” y triunfa el “radicalismo”.El presidente se refirió al hecho de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, relevara este viernes a tres consejeros de su Gabinete para evitar disensiones de cara al intento de celebrar el referéndum independentista anunciado para el próximo 1 de octubre. A este respecto, Méndez de Vigo añadió que se trata de un “agravamiento” de este conflicto político “dentro del Gobierno de la Generalitat” porque lo que se ha pasado de “una purga a un sálvese quien pueda” tras haber ejercido “presiones” a periodistas, funcionarios, Mossos, etc.DIÁLOGOFrente a esta situación, subrayó que el Gabinete de Rajoy hará “acopio de paciencia” y también de “unidad” y seguirá abierto “siempre” al diálogo, aunque siendo “firmes y claros” en que no habrá un referéndum ilegal porque constituye una vulneración del Estado de Derecho. “Hoy estamos pidiendo diálogo dentro de la ley”, señaló Méndez de Vigo, para a renglón seguido apostar por “hacer acopio de unidad, buen sentido y defensa del Estado de Derecho”. “Es la posición política y en estos momentos lo que toca es eso con toda claridad y luego ya veremos en su momento”, explicó.Tras remarcar que esa “voluntad de diálogo” por parte del Gobierno central sigue abierta, criticó que los secesionistas no quieran hablar y “lo único que quieren es celebrar sí o sí un referéndum ilegal”. “Hacemos un llamamiento a que no se den más pasos, a que se hable con voluntad de llegar a acuerdos y no poniendo como condición sin la cual no hay acuerdo el referéndum”, demandó.En este punto, denunció la “cerrazón” de Puigdemont y su empecinamiento con la convocatoria de un referéndum que es “un referéndum sin”, esto es, “sin apoyo internacional, sin urnas, sin censo, sin Presupuesto…”. “¡No tiene nada!”, exclamó el también ministro de Educación, Cultura y Deporte.COMPRA DE LAS URNASMéndez de Vigo también se puso en la hipótesis de que finalmente los consellers Oriol Junqueras y Raül Romeva pidan el próximo martes al Gobierno catalán para que asuma la compra de las urnas y les advirtió que si lo hacen, “vulnerarán la ley de contrato” y contribuirán a un “acto preparatorio”, que, según el Tribunal Constitucional, es “ilegal”.“Recuerdo que tampoco pueden emplear dinero para comprarlas”, alertó el portavoz del Gobierno, al tiempo que reseñó que “ni un solo euro de todos los catalanes servirá para pagar una tentativa de unos pocos catalanes, que son los secesionistas”. Preguntado por la comparecencia del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en Cataluña tras reunirse con el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y aprobar la ‘Declaración de Barcelona’ con las medidas socialistas para combatir el independentismo, valoró que el líder socialista “no ha tenido en cuenta el tiempo político”.“La intervención de Puigdemont a las 11 le ha respondido a todas estas cosas”, ya que el presidente catalán “no está pensando en reformas constitucionales ni en esto de las aspiraciones nacionales de Cataluña que tampoco sabemos muy bien lo que son”. “Una cosa es decirlo o lanzar un concepto y otra luego ver en qué se produce”, advirtió a Sánchez.Se refería así a que el secretario general de los socialistas confirmó hoy que le "gustaría" abrir en el "próximo periodo de sesiones" la subcomisión para reformar la Constitución como medida para buscar soluciones ante la crisis territorial en Cataluña. “Nosotros llevamos ejerciendo y proponiendo diálogo muchísimo tiempo y hoy quien ha respondido a Sánchez a las 11 de la mañana ha sido Puigdemont”, concluyó.