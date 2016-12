(AMPLIACIÓN) EL GOBIERNO, A PUIGDEMONT: “EN ESPAÑA NO VA A HABER REFERÉNDUM PORQUE VA CONTRA LA CONSTITUCIÓN”

Etiquetas

- Pide a la Generalitat que no se deje llevar “por los radicales”. El Gobierno avisó este viernes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que “referéndum de autodeterminación en España no va a haber porque va contra la Constitución” y reiteró su oferta para que asista a la Conferencia de Presidentes para resolver “los problemas de la gente”.Así lo expresó el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a unas horas de que tenga lugar la cumbre convocada por Puigdemont con el objetivo de preparar el referéndum sobre la independencia, a la que están invitados todos los partidos y entidades que forman parte del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir.“Referéndum de autodeterminación en España no va a haber porque va contra la Constitución. Más claro no se puede decir”, sentenció el también ministro de Educación, para seguidamente reiterar el deseo del Gobierno de que el presidente catalán acuda a la Conferencia de Presidentes del próximo 17 de enero para resolver los “problemas de la gente”.Señaló que el “diálogo” es y va a ser una “constante” del Gobierno de Mariano Rajoy con Cataluña. “Nosotros tenemos la mano tendida para hablar con todos y hemos manifestado nuestra voluntad y serán los ciudadanos los que tengan que juzgar quienes están en la unilateralidad y aquellos dispuestos a dialogar”, remarcó.“AGENDA RADICAL”Dicho esto, hizo hincapié en que precisamente la Conferencia de Presidentes es un “buen ejemplo” de esta apertura al diálogo del Gobierno. “Se tratan temas que preocupan a la gente de verdad porque afectan a sus vidas y se discuten problemas reales y se hacen cosas positivas para la gente”, recordó ante la negativa de Puigdemont de acudir a este foro multilateral.Además, dijo que le gustaría que la Generalitat no se dejara llevar “por los radicales” en la ‘cumbre del referéndum convocada para hoy. “La inmensa mayoría de catalanes son moderados y adoptar la agenda radical como la unilateralidad no es una buena medida”, advirtió. Por último, preguntado por la decisión del Tribunal Constitucional de declarar la nulidad de las tres ponencias del Parlamento catalán que sirvieron de base para las “leyes de desconexión” subrayó que el Gobierno “siempre respeta y acata” y, por ende, “pide a los demás que respeten y acaten” la ley, “porque es lo que hay que hacer en un Estado de derecho.