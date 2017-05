Alessandro Pace aborda en la Junta el fracaso de la reforma constitucional de Renzi-Boschi

Etiquetas

El constitucionalista italiano Alessandro Pace ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa previa a su intervención en el Espacio Fundamentos de la Junta General del Principado. El prestigioso jurista italiano hablará, a partir de las seis y media de esta tarde de La reforma constitucional de Renzi-Boschi y las razones de su fracaso.

Pace, que este jueves será investido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Oviedo, ha sido profesor de Derecho Constitucional en las Universidades de Cagliari, Módena y Florencia. Posteriormente se incorporó a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Roma, La Sapienza, donde impartió las materias de Derecho Público Económico e Instituciones de Derecho Público.

Desde 1990 a 2012 ha sido catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la misma Universidad, disciplina de la que en la actualidad es profesor emérito.

Pace ha sabido compatibilizar con igual éxito su actividad universitaria -docente e investigadora- y su labor como abogado y recientemente desplegó una activa campaña y puso sus profundos conocimientos jurídicos sobre la materia al servicio de la causa del No a la reforma constitucional del ex primer ministro Matteo Renzi como presidente del Comité por el No a la reforma de la Constitución de Italia.

Frente a las razones políticas de la reforma, los juristas del No por él encabezados esgrimieron razones de orden constitucional, que, a su juicio, privaban de legitimidad la revisión de la Carta Magna emprendida por el gobierno del ex primer ministro de Italia.

Pocas veces los análisis jurídicos sobre una reforma tuvieron tanto eco en revistas no científicas, con amplia difusión no sólo en medios de comunicación, sino también en redes sociales y canales de internet.