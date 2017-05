Batet cree que la compra de urnas es un gasto ilegal, inadmisible e innecesario

Etiquetas

La coordinadora de los diputados y diputadas del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, ha calificado de ilegal, inadmisible y "gasto innecesario" la activación por parte del Govern del proceso de compra de urnas para celebrar un referéndum sobre la independencia.

"Es una ilegalidad constatada por el Tribunal Constitucional y por el Consejo de garantías estatutarias y cualquier ilegalidad me parece inadmisible por parte del Govern. No solo es un gasto innecesario, sino ilegal", ha afirmado en Lleida.

Batet ha insistido en que el PSC no puede apoyar ningún acto ilegal y ha remarcado que este lo es "porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional y por unanimidad un dictamen del Consejo de garantías estatutarias, una institución catalana que dice explícitamente y de manera nítida que no se puede celebrar un referéndum porque no lo permite el ordenamiento jurídico actual".