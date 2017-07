Batet: "Las vías unilaterales no son democráticas, no se adecuan a la ley y no van a ningún sitio"

Etiquetas

"Siempre hay tiempo para la política, no llegamos tarde", afirma

La coordinadora del PSC en el Congreso, Meritxell Batet, ha lamentado este viernes que "las vías unilaterales no funcionan, no son democráticas, no se adecuan a la ley y no van a ningún lugar".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha opinado que, al querer impulsar un referéndum ilegal, la Generalitat está en un callejón sin salida y "conduce a la sociedad catalana hacia el abismo y a la nada", por lo que ellos buscan una puerta de salida.

"No es realista querer hacer un presunto referéndum no teniendo la competencia, no adecuándose a la legalidad, habiéndolo dicho el Tribunal Constitucional, la Comisión de Venecia y el Consell de Garanties, no teniendo una mayoría social para hacerlo", ha sentenciado.

Lo ha contrapuesto a sus propuestas realistas y que pueden ser impulsadas en el Congreso, que tiene una composición "que favorece que salgan adelante".

Ha certificado que solo hay una legalidad y un ordenamiento jurídico, en respuesta al Ejecutivo catalán que ampara la organización del referéndum en la legalidad internacional, y ha considerado que cuando un poder público escoge la ley que le va bien "es arbitrario y genera inseguridad".

REFORMA CONSTITUCIONAL

Ha resaltado que su propuesta de reforma de la Constitución permite dialogar "y llegar a un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas".

Ha destacado que la oferta política para Catalunya que explicarán este viernes tiene por objetivo "acercar posiciones que en estos momentos están muy polarizadas".

"Siempre hay tiempo para la política, no llegamos tarde, la negociación es posible, las reivindicaciones de Catalunya, en su inmensa mayoría son razonables y hemos de hacer este esfuerzo", ha valorado.

"Tenemos que hacer política y este es el objetivo de hoy, decir que presentaremos acciones políticas y legislativas para dar salida y ofrecer soluciones", ha resaltado.

Sobre la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, ha confiado en que "no se aplique" y considera que el Gobierno debe buscar soluciones políticas y no solo parapetarse detrás de la ley, además de asegurar que están en contra de aplicarlo.