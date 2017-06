Bildu pide a Podemos que concrete cómo piensa llevar a la práctica el derecho a decidir

Etiquetas

Iglesias defiende la plurinacionalidad de España y apuesta por una reforma constitucional para resolver la cuestión territorial

La diputada de EH Bildu en el Congreso, Marian Beitilarrangoitia, ha exigido este martes al líder de Podemos y candidato a la Presidencia, Pablo Iglesias, que concrete cuál es su modelo de Estado y de qué forma piensa llevar a la práctica el derecho a decidir que dice defender.

Durante su intervención en el debate de la moción de censura de Unidos Podemos contra Mariano Rajoy, la diputada de la izquierda abertzale ha dicho compartir con el grupo confederal en la "urgencia" y "necesidad" de "desalojar" al PP.

Ahora bien, pese a coincidir en las razones esgrimidas por Unidos Podemos para echar a Rajoy de La Moncloa, Beitialarrangoitia ha apuntado que "la principal incógnita" de Bildu radica en cómo piensa el partido morado "democratizar" el Estado "para que la defensa de la plurinacionalidad y el derecho a decidir se lleve a la práctica".

La exalcaldesa de Hernani ha cuestionado que desde Podemos defiendan que en el referéndum catalán no cabe una apuesta unilateral "serio y viable" y, sin embargo, Iglesias no especifique cuál es la salida por que la apuesta para solucionar las demandas de la ciudadanía de esa comunidad.

PUEDEN PASAR DÉCADAS

Porque, según ha advertido, si lo que pretende es esperar a que se conforme una mayoría que posibilite un cambio de la Constitución, puede que pasen "décadas". "Por tanto, le pido más concreción si quiere que su posición sea creíble", respecto a su política territorial, ha insistido.

En su turno, el líder de Podemos ha remarcado que Podemos defiende la plurinacionalidad de España y ha recordado su apuesta por resolver la cuestión territorial a través de una reforma de la Constitución que contemple el derecho a decidir.

En este sentido, Iglesias ha afeado a Bildu que a veces "desprecien" la "capacidad de cambio" del pueblo español y se ha mostrado convencido que de que finalmente se abrirá una vía constituyente en la que, ha dicho, "seguro que nos podemos entender".

Esta respuesta no ha convencido a la representante de Bildu, quien ha insistido a Iglesias en que no se puede reconocer el Estado plurinacional y luego "no dar alternativas", al tiempo que le ha remarcado que no se puede esperar "décadas" para cambiar la Constitución y encontrar una salida al problema territorial.

APOYEN A PUIGDEMONT

En este sentido, Marian Beitialarragoitia ha defendido que la mejor forma de apostar por la "democratización" es apoyar a las autoridades catalanas para que el referéndum del próximo 1 de octubre sea una realidad.

En su dúplica, Iglesias ha subrayado su compromiso con el referéndum y su rechazo a que se "criminalice" a quien ponga urnas, si bien ha recalcado que "la política que ver con correlaciones de fuerzas, no sólo de voluntades".

El secretario general de Podemos ha apuntado que su partido apuesta por el derecho a decidir, pero no sólo en Cataluña o Euskadi, sino también de Extremadura o Madrid, para apuntar que no hacer "cantos se sirena". "Nosotros somos gente de palabra y lo que decimos, lo cumplimos", ha zanjado.