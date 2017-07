CATALUÑA. EL PSOE Y EL PSC ACORDARÁN MEDIDAS ESTE VIERNES PARA AFRONTAR EL DESAFÍO INDEPENDENTISTA ANTES DEL 1-O

Etiquetas

- Narbona cita a Alemania y Bélgica como ejemplo de albergar “naciones sin Estado”. El PSOE y el PSC celebrarán este viernes en Barcelona una reunión conjunta de sus dos Ejecutivas para cerrar las propuestas que impulsarán ante el desafío independentista en Cataluña y recuperar así el “tiempo perdido” por el Gobierno; al tiempo que los socialistas reclaman al Ejecutivo que no se llegue al 1 de octubre, fecha elegida por los independistas para su consulta, “sin ninguna iniciativa política”.En rueda de prensa en Ferraz, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, reconoció que entre los documentos que barajan están las 46 medidas que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, trasladó al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, en la última reunión que mantuvieron ambos, en abril de 2016, en el Palacio de la Moncloa. En dicho listado se incluía la celebración del referéndum. Lo estudian, dijo, porque “entre ellas puede haber alguna que suscite nuestro respaldo y pueda ser utilizable dentro de la panoplia de actuaciones que podemos promover en el ámbito parlamentario”.De hecho, en la Ejecutiva conjunta con el PSC verán una “lista de posibles actuaciones” que sirvan para generar un “auténtico diálogo” entre el Gobierno de España y las autoridades catalanas. Pese a que inicialmente el PSOE dijo que esperaría a que el Gobierno tomara la iniciativa política, este lunes Narbona afirmó que quieren que en los Parlamentos haya la oportunidad, “cuanto antes”, de iniciar el debate sobre la reforma de la Constitución.“El plazo es ya, ya estamos tardando”, por eso indicó que van a “trabajar de manera inmediata con el PSC para poder promover cuando antes iniciativas en el Parlamento”. “Nos ponemos plazos a nosotros mismos y al Gobierno en el sentido de que evite llegar al 1 de octubre sin haber tomado, previamente, ninguna iniciativa política”, recalcó. Narbona comentó que los socialistas esperan registrar este mes, o bien en septiembre, medidas en el Parlamento que “necesitan del concurso” de otros partidos. Entre ellas la reforma de la Constitución que estudian impulsar, según fuentes socialistas, con una Comisión Mixta Congreso y Senado. ALCALDES CONTRARIOS AL REFERENDUM Por ello, subrayó que tienen “muy claro” que “hay que recuperar el tiempo perdido, tanto en la pedagogía como en la iniciativa política, para intentar que todos los catalanes sean suficientemente conscientes de que se les está explicando el referéndum como una manifestación de democracia, cuando en realidad poner una urna en mitad de un espacio público no equivale a democracia si no tiene las garantías que deben acompañar a un acto, en este caso a un referéndum.”Siguiendo con este mensaje a los independentistas contra el referéndum, la presidenta del PSOE recordó que, en su reciente visita de este fin de semana a Cataluña, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, le trasladó su "absoluta confianza" de que los 122 alcaldes del PSC en Cataluña “van a responder de manera completamente nítida, respeto al cumplimiento de la legalidad. Así confiamos en que sea, puesto que hay una posición clara de rechazo a un referéndum que está fuera de la legalidad”, expresó dando a entender en que no participarán en la consulta ni permitirán su celebración el 1 de octubre. En este sentido, recordó que palabras de instituciones catalanas que dicen que las resoluciones de la ONU a las que apelan los independentistas "no se refieren a nada que se parezca a Cataluña". REGIONES NO NACIONESEn sus palabras, Narbona hizo una defensa del federalismo que, “por definición, es asimétrico, en el sentido de que reconoce las singularidades de cada territorio, y eso es compatible con la igualdad de derechos de todos los ciudadanos y con la soberanía única del Estado español”.Por ello, explicó que “cuando hablamos de federalismo” hay ejemplos “muy cercanos” para construir un “verdadero Estado federal”, y que el actual Estado de las autonomías, aunque “se aproxima”, todavía “está por desarrollar” y supondrá “cambios”. Narbona dijo que hay “mucho” trabajo para abordar esta cuestión para “poner punto y final a un desarrollo –hablando sobre el Estado autonómico- que ha tenido su tiempo, pero que ahora claramente está necesitado de un nuevo envolvente”. Reconoció que las “referencias clarísimas son los Estados federales” que hay en Europa, y puso los ejemplos de “Baviera que, sin ninguna duda, es una nación reconocida con la denominación de ’lander’ dentro del Estado alemán”; “Bélgica, que es un ejemplo de una federación de naciones, que comparten un mismo espacio político”.Además de la reforma de la Constitución en la revisión del Estado, Narbona abordó la necesidad de revisar la reforma "pendiente desde hace cuatro años" del modelo de financiación autonómica y que supone la “muestra del inmovilismo irresponsable de Rajoy”. No obstante, recordó que en la Constitución queda "reservado” el tratamiento a los territorios de País Vasco y Navarra".