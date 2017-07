CATALUÑA. ARMENGOL, CONTRARIA AL 155, PIDE SER “GENEROSOS DESDE LA LEGALIDAD” CON CATALUÑA Y ABOGA POR UNA ESPAÑA “FEDERAL Y ASIMÉTRICA”

Etiquetas

- Tacha de "antiespañol” que el Gobierno acreciente del problema para rascar más votos en el resto de España. La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, pidió este jueves que, desde la legalidad, se sea “generoso” con Cataluña para buscar su encaje en España, dijo que “juntos nos irá mejor” y se mostró "en contra" de la aplicación del artículo 155 de la Constitución.Así se expresó en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Madrid, en el que apostó por una reforma de la Constitución en la que se asiente un modelo de Estado “federal asimétrico”. “No soy partidaria del café para todos porque España es asimétrica, plural y diversa, es diferente porque no es lo mismo Extremadura que Baleares, Andalucía que Cataluña, ni el País Vasco que la Comunidad Valenciana. Y esta es la realidad. Ya tenemos una forma de ser bastante asimétrica, lo más asimétrico es la financiación”.DIÁLOGOPor eso, pidió que ser “capaces de un nuevo pacto constitucional entendiendo la realidad que vivimos” ante la “crisis territorial fortísima” que se vive en Cataluña y que, a su juicio, “sólo se arregla desde el diálogo y desde el respeto, y juntos buscar la fórmula de encaje”. “Desde el diálogo y la política se arreglan los problemas”.Confió en que aún hay tiempo para hacer una oferta a Cataluña aunque "si no empezamos nunca acabaremos”, convencida de que el conflicto no se terminará hasta que no haya "diálogo y acuerdo". En este sentido, manifestó que “si alguien tuviera interés en arreglar el problema, se arreglaría” pero ve que “España tiene un problema grave” por el “drama” que supone a su juicio que el presidente Mariano Rajoy “no está en eso y no está en nada”, ya que no ha llevado “ni una propuesta” para enmendar la situación.ANTIESPAÑOL“Si nadie se sienta en una mesa, propone algo y lo intenta arreglar, es imposible que se solucionen las cosas”, afirmó la presidenta de Baleares, que criticó tanto la actitud del Ejecutivo central como del catalán. Para Armengol, el PP ha actuado con “muy poca estima hacia España”, porque ha “utilizado” el conflicto con Cataluña y, encima, “le ha ido bien utilizar y acrecentar el conflicto con Cataluña para sacar votos en el resto de España y eso me parece que es muy antiespañol”.No obstante, también cargó contra el Ejecutivo que encabeza Carles Puigdemont, con el que reconoció que tiene una relación de “cordial discrepancia”. “No me parece nada bien lo que está haciendo el Gobierno catalán”, porque “también le ha ido muy bien vivir en el conflicto permanente y no buscar soluciones y acuerdo”. Armengol dejó claro que no es independentistas sino una federalista convencida que quiere “fervientemente” que Cataluña se quede en España, si bien, dijo que “alguien tiene que decirle cómo le irá mejor” quedándose y hacer una “buena propuesta”.En este sentido, declaró que las distintas comunidades autónomas que forman el Estado español necesitan tener "la certeza de que juntas" les "irá mejor"."Creo que reconocer la diversidad, las identidades, las lenguas distintas que tenemos, todo eso hace más plural, más rico nuestro Estado", remachó. Sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que posibilita suspender parcialmente algunas competencias autonómicas, señaló que será la Ejecutiva Federal del PSOE la que deba decidir si apoya o no al Gobierno ante una hipotética aplicación del artículo 155, pero reconoció abiertamente que ella "estaría en contra".