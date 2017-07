CATALUÑA. IGLESIAS: "SI YO FUERA CATALÁN NO PARTICIPARÍA EN LA CONSULTA DE PUIGDEMONT"

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, aseguró este viernes que si fuera catalán “no participaría en la consulta de Puigdemont”, en referencia al referéndum de independencia que el presidente de la Generalitat quiere celebrar en Cataluña el próximo 1 de octubre. El líder de la formación morada se expresó de esta manera en declaraciones en laSexta recogidas por Servimedia, después de que hoy el responsable de Podemos en Cataluña, Albano Dante, asegurase este viernes que, aunque no defienden una postura determinada en el referéndum anunciado para el 1 de octubre, sí llaman a participar como “elemento de protesta ciudadana contra el inmovilismo y el autoritarismo del PP”.Ante este planteamiento, Iglesias se situó en la línea de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y del portavoz parlamentario de En Comú Podem, Xavier Domènech, ambos integrantes del nuevo partido de ‘Catalunya En Comú’, que rechazan la convocatoria del 1-O al considerar que no tiene garantías para llevarse a cabo. "CON GARANTÍAS"A este respecto, en sus declaraciones en laSexta, Iglesias sostuvo que "movilizaciones políticas como las del 1 de octubre son legítimas, pero que un referéndum es otra cosa. Un referéndum tiene que ser con garantías y tiene que permitir el ejercicio efectivo del derecho a decidir”. “Si yo fuera catalán", insistió al respecto, "no participaría en la consulta de Puigdemont, pero si fuera catalán y hubiera un referéndum pactado y con garantías en Cataluña, votaría a favor de una opción que implicara un reconocimiento de Cataluña como nación, con un encaje constitucional diferente en el marco de un proyecto colectivo que creo, además, que sería la opción mayoritaria en Cataluña”. Con todo, el líder de Podemos mostró sus respetos por las decisiones que se tomen desde la dirección de Albano Dante en Cataluña, aunque remarcó estar más de acuerdo con la postura de Colau y Domènech. Por otro lado, vio una “barbaridad” y una “irresponsabilidad” que se pueda llegar aplicar el artículo 155 de la Constitución, porque “pretender suspender la autonomía es de una enorme torpeza de alguien que tiene responsabilidad de Estado”, dijo al referirse al Gobierno de Mariano Rajoy.