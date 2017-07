(AVANCE) CATALUÑA. EL PSOE QUIERE INICIAR CUANTO ANTES LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL CONGRESO

Etiquetas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, confirmó hoy que le "gustaría" abrir en el "próximo periodo de sesiones" la subcomisión para reformar Constitución como medida para buscar soluciones ante la crisis terrirorial en Cataluña.En rueda de prensa desde Barcelona, Sánchez afirmó que en el periodo que va desde septiembre a diciembre le gustaría abrir el “debate” e iniciar “de una vez por todas” estas “vías de diálogo” sobre la cuestión constitucional, que recordó que reclaman desde hace cinco años en la conocida 'Declaración de Granada'. “La voluntad firme del PSOE es hablar con todas la fuerzas para poner en marcha” esta vía, ya sea mediante una subcomisión, una comisión de estudio o una comisión mixta en las Cortes. A su juicio, el "vehículo" es lo de menos porque lo “importante es abrir ese espacio de deliberación y avanzar hacia la reforma" en la que se ahonde en el modelo federal. Sánchez no quiso decir que impulsarán ese debate en septiembre porque debe ser furo del "consenso" con otras formaciones políticas a las que animó a sumarse. El líder del PSOE compareció junto al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, una vez que las Ejecutivas de los dos partidos aprobaron la ‘Declaración de Barcelona’ en la que detallan las medidas socialistas para combatir el independentismo. "RECOMPONER CONSENSOS ROTOS"Para Sánchez, “la reforma constitucional es un camino para recomponer consensos rotos, no es un fin en sí mismo”. Por su parte, Iceta sostuvo que con esta reforma se trata de “perfeccionar el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado ya apuntada en el artículo 2 de la Constitución”, parafraseando la resolución que aprobó el PSOE en el reciente 39 Congreso Federal.Iceta reconoció que “fórmulas hay muchas” para hacer ese reconocimiento, pero que lo que “no hay es tiempo”, por lo que debe iniciarse el diálogo cuanto antes para encontrar el encaje en el que los catalanes se sientan “cómodos y representados” en la Carta Magna.Para Sánchez, si algo “ha demostrado” Mariano Rajoy en estos años es que aspira a “gobernar España con Cataluña sin Cataluña”. Dijo que “no puede olvidar el presidente" que esta crisis afecta a los independentistas y a los que no los son, por lo que, “cuando abandona sus responsabilidades y no ofrece soluciones, está abandonando a todos los catalanes”.