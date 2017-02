CATALUÑA. PATXI LÓPEZ DICE QUE “HAY QUE APLICAR LA LEY” POR “DEFENSA DE LA DEMOCRACIA”

Etiquetas

El aspirante a la Secretaría General del PSOE y diputado por Vizcaya, Patxi López, apostó este viernes en el Fórum Europa por “aplicar la ley” ante el “desafío” soberanista y la intención de los independentistas de convocar un referéndum ilegal.En el citado acto informativo organizado por Nueva Economía Fórum, López afirmó que “hay que aplicar la ley pero no basta sólo con la ley. Pero hoy quiero decir que hay que aplicar la ley” porque “no sólo es una cuestión de legalidad, sino de defensa de la democracia, esto no es ninguna broma”.De esta manera aludía a la cuestión soberanista y a los últimos acontecimientos entre los independentistas y el Gobierno. López apostó por “abrir vías de diálogo” si bien remarcó que no se puede consentir, “por cuestión de principios”, que se salten las normas cuando interese. “Es una cuestión de principios democráticos, por encima de todo eso está el respeto a la legalidad y las normas que nos hemos dado entre todos”.López reconoció que en el ‘tema catalán’ se han hecho “mal” las cosas porque “no se ha utilizado de verdad la política para resolver estos problemas y esta tensión territorial e independentista”. “Al revés, unos han usado su espacio para enfrentarnos”, agregó.Por otra parte, preguntado por si es partidario de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, sobre la autonomía de una comunidad, López dijo que “no es verdad” se pueda suspender la autonomía y reconoció que “tiene demasiada leyenda” esa disposición aunque apostó por “otras fórmulas para no llegar a eso”.Insistió en que “hay que abrir vías de diálogo”, pero no señalar que se apuesta por eso y luego decir que “referéndum sí o referéndum sí, eso no es diálogo, es imposición”.En su intervención ante unas 200 personas, López apostó por un sistema con “identidades compartidas para que cada cual se sienta libremente como quiera. Y soberanías compartidas para que todos disfrutemos de nuestros derechos como ciudadanos europeos y del mundo, con reglas globales y garantías globales. Este es el futuro que el socialismo debe trabajar desde el presente”. Se opone “a los que quieren levantar nuevas fronteras para convertirse en islas de soberanías exclusivas y excluyentes, porque eso sólo fractura a la sociedad, debilita la concordia y nos empobrece en todos los sentidos”. “Yo prefiero ceder soberanía hacia Europa para construir un continente de derechos, libertades y justicia social”, añadió.Por eso, defendió “España como un espacio y un proyecto compartido de libertad y progreso. Como un pacto ciudadano que define, en cada momento, lo que somos y lo que queremos ser”.“Tenemos que reconocer a este país tal y como es: plural y diverso. Tenemos territorios con experiencias históricas diferenciadas que han generado culturas políticas diferentes,territorios en los que la ciudadanía tiene formas diferentes de entender su identidad. Tenemos singularidades y diferencias”.López subrayó que “no nos tiene que dar miedo reconocer la verdad de esta España tan diversa. Ahora, lo que tampoco nunca se debe hacer es enfrentar esos territorios y esas identidades diferentes. Sino sumarlas en un proyecto de país atractivo y compartido”, concluyó.