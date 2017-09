CATALUÑA. UNIDOS PODEMOS LLAMA A LOS CATALANES A "CONOCER SUS DERECHOS Y EJERCERLOS"

Etiquetas

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, llamó este jueves a los ciudadanos de Cataluña a "conocer sus derechos democráticos y ejercerlos" de la forma que consideren oportuna, y a los partidos políticos a "rebajar la tensión" y buscar un acuerdo.En los pasillos del Congreso de los Diputados, Montero respondió así a la pregunta de si cree que los catalanes que reciban el requerimiento de la Generalitat para formar parte de una mesa electoral el 1 de octubre deben acudir o no. Montero no respondió a esa pregunta y se limitó a reiterar que los ciudadanos deben conocer y ejercer sus derechos fundamentales, entre los que están el de participación política, el de reunión, y el de manifestación, y por tanto el de "hablar y compartir opiniones" sobre lo que está ocurriendo. Deben ejercerlos, precisó después, "de las formas que nos permiten la ley la Constitución", que es la que consagra esos derechos fundamentales, insistió, por lo que ejercerlos "hace fuerte a la democracia". Montero insistió en que la "deriva judicial" solo está contribuyendo a aumentar el nivel de tensión y de crispación, y prueba de ello es el debate sobre la prohibición del acto de apertura de la campaña previa a la consulta. Considera que un "acto para hablar, una manifestación pública para defender una opinión" no debería ser objeto de prohibición porque "forma parte de la base de la democracia". Cree, además, que el problema territorial no se resuelve debatiendo si ese acto es legal o ilegal sino "viendo cómo damos la palabra a los ciudadanos para que ellos decidan", y por ello reclamó "bajar el nivel de tensión" y buscar soluciones políticas para millones de ciudadanos que quieren participar en esa "movilización" y expresar su opinión, sea la que sea. "Es mala práctica judicializar" los problemas políticos, insistió, por lo que su partido seguirá pidiendo diálogo para hacer posible un referéndum pactado y con garantías.