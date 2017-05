CATALUÑA. CATALÁ DICE QUE EL REFERÉNDUM ES "IMPOSIBLE" Y EL PROCESO SECESIONISTA NO VA A "NINGUNA PARTE"

Etiquetas

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo hoy en Ceuta que el referéndum secesionista que pretende Carles Puigdemont es “imposible” y el proceso independentista no va a “ninguna parte”.Con motivo de una visita para inaugurar unas jornadas jurídicas, el ministro aseguró que es “imposible que se celebre en España un referéndum por la independencia” de Cataluña, ya que supondría que “una parte de los españoles decida qué ha de ser España” sin contar con el resto de los ciudadanos."El Estado de derecho está constituido, fundamentalmente, por el respeto a la ley, nadie puede estar al margen de la ley, y, por lo tanto, yo estoy seguro de que ese proceso no irá a ninguna parte”, auguró el titular de Justicia en referencia a la iniciativa independentista en Cataluña.Asimismo, el ministro se refirió a que “la mayoría de los catalanes y, sobre todo de los españoles, porque no hay diferencias entre los territorios a los efectos de derechos y obligaciones, haremos que continúe adelante nuestro proyecto de convivencia juntos”.Catalá también se refirió a que “si existen las instituciones, las comunidades autónomas, los Gobiernos de las comunidades autónomas es porque lo prevé la propia Constitución española”, por lo que “nadie puede actuar en contra” de la Carta Magna.