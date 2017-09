CATALUÑA. SÁNCHEZ: NO CONTEMPLAMOS LA APLICACIÓN DEL 155

Etiquetas

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mantiene su respaldo al Gobierno en los pasos políticos que se pueden ir dando ante la deriva independentista en Cataluña, entre los que no se tiene en cuenta la aplicación del artículo 155 de la Constitución.“No contemplamos la aplicación del 155”, insisten a Servimedia fuentes próximas al líder del PSOE, después de que las palabras del portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, abrieran la puerta a la aplicación de este artículo que permite la suspensión de la autonomía. Puente dijo que “no tiene que ser una medida fácil de tomar cuando ni el Gobierno lo tiene claro”; pero insistió en que el PSOE “no se pronuncia sobre hipótesis” y esa aplicación es “mera hipótesis” y “no está sobre la mesa”.Así las cosas, señaló que “no sabemos las circunstancias que se van a producir y, por tanto, pronunciarnos de manera categórica sería imprudente, vamos a esperar, a ver qué circunstancias se producen, y a la luz de esas circunstancias tomar una decisión”, tras varias preguntas sobre si respaldarían la aplicación de ese artículo.Las palabras de Puente dejan abierta la puerta a respaldar la puesta en marcha del artículo 155 porque van más allá de las que el 6 de julio dijo la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles. Al término de la primera reunión entre Rajoy y Sánchez, Robles dijo que, en el contexto de aplicar “medidas de cierta mesura”, el presidente en ningún momento habló de la posibilidad de aplicar el artículo 155 de la Constitución y que esta medida “no se ha puesto sobre la mesa”, lo que lleva al PSOE a entender que "no está en el pensamiento del Gobierno utilizarlo". Sobre esta cuestión, la portavoz socialista anunció entonces que en la Ejecutiva del PSOE se había tratado sobre Cataluña y el artículo 155 y que por “unanimidad” se acordó que no es “conveniente” ni “procedente” aplicarlo. “Nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos”.Sin embargo, después se matizó desde Ferraz que la Ejecutiva del partido no se había pronunciado sobre esta medida y aunque nadie la desautorizó desde entonces mantienen que no hacen valoraciones sobre “hipótesis” cuando se pregunta sobre la posible puesta en marcha de la aplicación de este artículo de la Carta Magna. Fuentes socialistas indicaron que en el partido nunca ha habido “veto” a la puesta en marcha de esta medida que, al estar en la Constitución, consideran legal, pero siempre han reconocido que supondría avivar más el independentismo.