CATALUÑA. MAROTO ALERTA A SÁNCHEZ DE QUE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL SIN EL PP SERÁ "FALLIDA"

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, advirtió este sábado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de que una reforma constitucional que no cuente con la complicidad y el apoyo de su partido será "fallida". Maroto intervino en la Escuela Miguel Ángel Blanco, en Bilbao, y denunció la existencia en Cataluña de políticos a quienes "les da igual la gente" porque sólo les importa su "interés particular, aunque divida a la gente". Frente a ello, observa "con sorpresa" cómo el secretario general del PSOE anuncia "como si fuera cualquier cosa" una reforma de la Constitución para incluir "anhelos" de los secesionistas sin decir "la verdad" de que cualquier modificación de la Carta Magna "necesita de la complicidad y del acuerdo con el PP". Maroto acusó a Sánchez de "generar expectativas sabiendo desde el principio que no se pueden llevar a cabo", y denunció que la izquierda parece centrada en dedicar todos sus esfuerzos a "lo que no sale o no sirve", desde investiduras a mociones de censura, y ahora a una reforma constitucional que sin el PP será "fallida". "Nosotros, a lo que sí sale", añadió, para referirse a la creación de empleo y a la recuperación económica. Aseguró que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha conseguido en solo una semana "lo nunca visto", por ejemplo que algunos consejeros le digan que están "hasta el gorro" y los tenga que cesar, "todo muy democrático". También perder apoyos para su consulta y que los funcionarios le digan "alto y claro" que no están dispuestos a cometer un delito. Su actitud, dijo, recuerda cada día más al director de la orquesta del Titanic, que seguía con la música "como si no pasara nada" mientras el barco se hundía "y todo el mundo salía corriendo". La mayoría de la sociedad, dijo, seguirá defendiendo un país "plural y diverso pero único, que se llama España".