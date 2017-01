CATALUÑA. SÁENZ DE SANTAMARÍA TACHA EL REFERÉNDUM DE “ANORMALIDAD DEMOCRÁTICA COMO LA COPA DE UN PINO”

Etiquetas

- Insiste en que esa consulta “ni se va a negociar ni se va a celebrar”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tachó este lunes el referéndum soberanista en Cataluña de “anormalidad democrática como la copa de un pino” por no estar previsto en la Constitución, y reiteró que a pesar de la insistencia de los independentistas en esa consulta “ni se va a negociar ni se va a celebrar” porque hay mecanismos institucionales para impedirla. En una entrevista en TVE recogida por Servimedia, la vicepresidenta se refirió a la Conferencia de Presidentes que se celebrará este martes en el Senado y, frente a las ausencias previstas de los presidentes de Euskadi y de Cataluña, pidió “poner en valor a los que van a estar y los acuerdos que se van a adoptar”. Transmitió además un mensaje de “absoluta tranquilidad” a los ciudadanos de esas dos comunidades porque aunque sus presidentes no asistan el Gobierno de España lo es de todos los españoles y velará por el respeto a los derechos y a la igualdad de todos los ciudadanos. “No va a haber español que no esté representado” en esa cita, aseguró. Aunque las anteriores conferencias de presidentes “se agotaban” en su celebración, subrayó que esta vez esa cita abrirá procesos que seguirán después para reformar el sistema de financiación, debatir sobre la demografía o llegar a acuerdos en ámbitos como la educación y la sanidad, y se preguntó “qué van a hacer” entonces los presidentes de Euskadi y Cataluña mientras los demás siguen trabajando.Sáenz de Santamaría reiteró su disposición a dialogar con la Generalitat de Cataluña como con cualquier otro ejecutivo autonómico, pero insistió en que si sus responsables están “en otra cosa” y no “en el día a día” de los problemas de los ciudadanos el Gobierno tiene la “obligación de seguir adelante”. Por el hecho de que la Generalitat sea “impermeable” al diálogo, sentenció, el Gobierno no puede “dejar en la estacada” a los ciudadanos de Cataluña, más cuando muchos de ellos se sienten “reconfortados” al comprobar que el Ejecutivo “está allí” y además está “haciendo cosas”. La vicepresidenta cargó contra quienes defienden “esa dinámica de que lo democrático es votar” en una consulta, y apeló a países como Italia o Alemania, de cuya calidad democrática no hay dudas y cuyos tribunales han negado ese tipo de convocatorias. En España, dijo, hay instrumentos para impedirla respetando las leyes, con diálogo con otras fuerzas políticas y con “proporcionalidad”. Con todo ello, Sáenz de Santamaría expresó su “sensación” de que en Cataluña “nadie parece muy dispuesto a ponerle el cascabel al gato” y reconocer que repetir de nuevo el esquema del 9-N “no va a funcionar”.