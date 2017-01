EL PP DICE QUE CUALQUIER REFORMA CONSTITUCIONAL TIENE QUE PRODUCIRSE POR CONSENSO

Etiquetas

El PP defiende que cualquier reforma de la Constitución de 1978 tiene que aprobarse “inexcusablemente” a partir de un consenso entre los partidos “tanto en el punto de partida como en el horizonte de llegada”, y asegura que la Carta Magna no ha de considerarse un “ente inamovible” o un “candado”, dado que prevé fórmulas precisas para su reforma y “eventual adaptación al devenir de los tiempos”.Así se recoge en la Ponencia Económica y de Administración Territorial de cara al Congreso Nacional que el PP celebrará en el mes de febrero, aunque será el debate de las enmiendas el que fije su contenido definitivo y la concreción de muchas de esas propuestas.En esta ponencia, en la que han participado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso; el coordinador general del PPC, Xavier García Albiol, y el presidente de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, se indica que la Constitución ha sido reformada en dos ocasiones, “siempre con objetivos claros, siempre con amplios acuerdos y siempre con el apoyo del Partido Popular”. Por ello, los redactores consideran que cualquier reforma de la Carta Magna ha de producirse “inexcusablemente” por consenso “tanto en el punto de partida como en el horizonte” y además subrayan la importancia de que exista un acuerdo previo “sobre qué problemas” contempla y definir cómo se quieren abordar. Inciden en que el texto constitucional no ha de interpretarse como un “ente inamovible” o un “candado permanente”, porque la misma Carta Magna recoge “fórmulas precisas” para su “eventual adaptación al devenir de los tiempos y a la aparición de nuevos retos”. NO AL REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN La ponencia niega que en la Constitución quepa la celebración de un referéndum de autodeterminación, como se reclama desde Cataluña, ante lo cual los populares demandan “priorizar el diálogo” y situarse “dentro de la ley”.En este sentido, consideran España “una nación de ciudadanos libres e iguales” que defiende la “soberanía nacional” y que vive bajo el paraguas de la “solidaridad entre todos los pueblos”. El PP incluye en esta ponencia reforzar el Estado autonómico “para fortalecer las bases del Estado de bienestar” y poder abordar de una manera más precisa la reforma del sistema de financiación autonómica, que incluya un “ritmo de crecimiento estable” del gasto en los servicios esenciales.Además, pretenden impulsar la Conferencia de Presidentes como un órgano de cooperación “multilateral” entre el Gobierno y las autonomías, así como potenciar las conferencias sectoriales y el papel del Senado como Cámara territorial. El texto también reivindica la importancia de las entidades locales, que considera esenciales “en nuestro marco de convivencia e imprescindibles para la cohesión social”. Asimismo, reclama reforzar la Comisión Nacional de Administración Local como órgano permanente para la colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración Local.“RECETAS” ECONÓMICASPor otro lado, el PP plantea realizar un “nuevo diagnóstico” y aplicar las “recetas adecuadas” para abordar la crisis económica. Se remite a las “duras decisiones” que se han tomado en los últimos años y ahonda en la necesidad de “continuar el impulso de las reformas necesarias que permitan consolidar el crecimiento económico”.En cuanto a la financiación autonómica, plantea que debe desarrollarse a través de un amplio consenso teniendo en cuenta las necesidades de las comunidades autónomas. Asimismo, el texto plantea reforzar los mecanismos de prevención y corrección de desvíos de déficit, deuda y gasto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; “insistir” en las políticas para lograr mayores tasas de empleo; aplicar el nuevo marco de regulación de los autónomos; una mayor facilidad para las pymes; avanzar en la agenda digital y el impulso de un pacto que garantice la seguridad jurídica en el ámbito energético.