La Conferencia Episcopal de Venezuela reitera que la Constituyente es "innecesaria"

Etiquetas

El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Diego Padrón, ha reiterado este viernes la postura de la Iglesia de que la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte del Gobierno de Nicolás Maduro es "innecesaria" ya que el país cuenta con "una de las mejores constituciones del mundo".

Tras el encuentro que ha mantenido con el presidente presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, Padrón ha explicado en rueda de prensa que en el encuentro no se ha abordado desde la perspectiva jurídica, sino que se ha hecho desde su perspectiva ética y social.

En este sentido, ha indicado que la Iglesia ha adoptado "una actitud de escucha", indicando que eso era lo que pedía la comisión presidencial. "Y eso se cumplió", ha afirmado el monseñor.

"Nosotros señalamos desde el principio cuál era nuestra posición: dijimos que la Asamblea Constituyente es, a nuestro juicio, innecesaria por dos razones fundamentales", ha comenzado a explicar. El clérigo ha indicado ante los medios que, por un lado, la CEV considera que Venezuela cuenta "con una Constitución que ha sido considerada como una de las mejores del mundo".

"Lo que hoy en cualquier Constitución de cualquier nación pueda ofrecerse al pueblo ya lo tiene nuestra Constitución Nacional", ha señalado, subrayando que lo que ésta necesita "no es reforma, sino pleno cumplimiento".

No obstante, ha indicado que desde el pleno cumplimiento sí se pueden llevar a cabo "reformas o enmiendas", pero "no hace falta una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución".

Por otro lado, Padrón ha explicado que la Asamblea Constituyente "no es lo que el pueblo necesita". "Lo que el pueblo necesita y reclama es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas", ha aseverado.

Monseñor Padrón también ha hecho referencia al diálogo al que apela el Gobierno de Maduro y ha afirmado que "el diálogo es una consulta al pueblo preguntándole si quiere o no una Asamblea Constituyente". "Ese es el diálogo legítimo y el que propugna la Iglesia, porque el pueblo es el sujeto social de la democracia", ha remachado.

Así, ha recordado que para este diálogo "sea eficaz" tiene que basarse en unas premisas que, ha indicado, ya señaló el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en Protugal. "Que el camino necesario son las elecciones", ha detallado.

"Esta también ha sido nuestra propuesta, la presentamos y nos apoyamos en un criterio tan valioso como el del cardenal Parolin", ha continuado.

VISITAR A LOS PRESOS

Por último, se ha referido a los denominados presos políticos y, en particular aunque sin mencionarlo, al caso del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde desde febrero de 2014.

En este sentido, Padrón ha explicado que ha solicitado a Caracas que "los privados de libertad a quienes los organismos de seguridad le restringen las visitas" --López denunció esta misma semana que había estado 39 días sin poder acceder a su defensa legal-- puedan ser visitados "porque ellos y sus familias necesitan consuelo, fortaleza y un trato muy humano".

"Y la Iglesia está siempre dispuesta a prestar ese servicio", ha señalado. ASimismo, ha recordado que "hoy por hoy" existe otro elemento fundamental que exige el pueblo venezolano y que la Iglesia quiere abordar con el Ejecutivo: "sobre la necesidad de que Cáritas Venezuela pueda ser un instrumento para llevar comida y alimento" a los venezolanos.

CARTA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

La reunión ha tenido lugar después de que el propio Padrón remitiera a Jaua una carta en la que reitera el rechazo de su organismo a la Asamblea Constituyente de carácter comunal convocada por el presidente venezolano.

"Esta Conferencia Episcopal no avala esa iniciativa", afirmaba en el texto, antes de recordar que recientemente los obispos emitieron un comunicado en el que plasmaban su 'no' a la convocatoria de la Constituyente por considerar que la Carta Magna no necesita ahora ser modificada sino cumplida.

"Sin variar esa posición, hemos decidido acoger su solicitud (para reunirse), ya que ese encuentro nos brinda la posibilidad de exponerle personalmente las razones que fundamentan nuestra postura y, además, resulta oportuna para plantearle nuestra preocupación por los graves problemas que vive hoy nuestro país y las lamentables consecuencias de tristeza, sufrimiento y muerte que provoca en la vida concreta del pueblo venezolano", aseguraba el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana en su carta a Jaua, publicada por el organismo religioso en su cuenta oficial de Twitter.