El Consejo Escolar de Canarias demanda al Parlamento "vitalizar" el Pacto por la Educación para darle estabilidad

Etiquetas

La presidenta del Parlamento de Canarias, Carolina Darias, y los portavoces de los grupos parlamentarios se han reunido este jueves con el presidente del Consejo Escolar de Canarias, Ramón Aciego, que ha pedido a la Cámara "vitalizar" el llamado Pacto por la Educación para darle mayor estabilidad.

Esta reunión de trabajo se produce una semana después de un primer encuentro de cortesía entre Carolina Darias y el presidente del Consejo Escolar de Canarias después de que éste haya tomado posesión de su cargo, y servirá para que la entidad asesore a la Cámara en materia educativa.

En declaraciones a los medios, Ramón Aciego ha dicho que el Pacto por la Educación "no se debe quedar en una firma; tiene que vitalizarse cada día para lograr unos principios y unas pautas que indiquen hacia dónde tiene que ir la educación en Canarias, y que se tienen que ver reflejados en el día a día a nivel legislativo y ejecutivo".

El presidente hizo hincapié en la necesidad de "vitalizar" el Pacto por la Educación porque el sistema educativo canario y estatal requieren de una estabilidad que permita que se consoliden los avances, pues "eso no lo hemos disfrutado ni en Canarias, ni en el Estado español", apostilló.

Ramón Aciego ha indicado que esto es una "anomalía" con respecto a cualquier otro país democrático avanzado, donde en materia de educación hay una "especie de constitución" a través de la que se desarrollan las políticas educativas.

En su opinión, "esa cultura de la estabilidad no va en contra de la innovación" y considera que en materia educativa "no es bueno ir a golpe de bandazo o de ocurrencias por muy originales que sean; tiene que imperar una cultura de la evaluación de calidad para ir marcando cuáles son las cosas que van bien y cuáles no para hacer los ajustes que sean necesarios, y eso con un horizonte más ambicioso que una mera legislatura".