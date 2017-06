Cs, "decepcionado" con la reunión sobre el impuesto de sucesiones ante "la falta de voluntad para un acuerdo del PSOE"

Etiquetas

"Ciudadanos se macha decepcionado, no hemos visto voluntad de llegar a un acuerdo por parte del PSOE", ha manifestado el presidente y portavoz del grupo de Cs en el Parlamento Andaluz, Juan Marín, tras la primera reunión este miércoles del grupo de trabajo para la reforma fiscal exigido por la formación naranja, al tiempo que ha lamentado que "el PSOE quiera cubrir el expediente con pequeños retoques. Y Ciudadanos no se va a conformar con migajas".

"Hemos hecho nuestros deberes como siempre presentando propuestas, pero hemos encontrado la callada por respuesta del PSOE, que sólo ha venido a escuchar y no hacer ninguna propuesta", ha lamentado Marín, quien ha advertido que "el PSOE tiene que decidir si quiere o no reformar el impuesto de sucesiones y el IRPF, o si sólo está dejando pasar el tiempo. Pero el tiempo se agota. Y nos vamos a mantener firmes: si no hay una reforma integral del impuesto de sucesiones, no nos vamos a sentar a negociar el presupuesto de 2018".

Según ha informado Cs en una nota, el líder andaluz de Ciudadanos, además de confirmar que "las posturas están muy distantes", ha señalado que "seguiremos sentado en la mesa de negociación", pero ha esperado que "el PSOE recapacite y haga una propuesta. En cualquier caso, no vamos a renunciar a que se trate a los andaluces igual que al resto de los españoles".