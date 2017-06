MOCIÓN. MONTERO DEFIENDE EL REFERÉNDUM EN CATALUÑA PARA QUE “LAS BASES DE CONVIVENCIA SEAN PLENAMENTE DEMOCRÁTICAS”

Etiquetas

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, defendió este martes en su intervención en el debate de la moción de censura la celebración de un “referéndum” en Cataluña, ya que el “derecho a decidir” permite que “las bases de convivencia entre pueblos y naciones sean plenamente democráticas”.Montero se expresó en estos términos en la sesión plenaria, donde fue la primera oradora en intervenir en el debate de la moción de censura impulsada por su grupo contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y en el que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se postula como candidato alternativo.En cualquier caso, Montero hizo hincapié en que en su partido no quieren que Cataluña se vaya de España, sino “construir un futuro común”. “Pero cuando una nación pide decidir, hacer oídos sordos es un insulto a la democracia y a los ciudadanos”, aseveró.Reprochó al Gobierno su “pésima gestión” en este “conflicto” con su negativa a permitir que los ciudadanos se expresen, lo cual es “un síntoma más” de que el PP forma parte “del pasado” y que “sólo puede imponer su voluntad impidiendo derechos”.“Referéndum y derecho a decidir para que las bases de convivencia entre pueblos y naciones sean plenamente democráticas”, sintetizó la portavoz de Podemos, al tiempo que constató que, con Rajoy al frente del Ejecutivo, Cataluña “no podrá decidir su futuro”.Para Montero, que el Gobierno del PP no tenga un proyecto territorial “a la altura” de lo que se merece este país constituye otro motivo más para “echarles” del poder. “No quieren que decidan los ciudadanos, pero están encantadísimos de que decidan los buitres financieros y eso no es ser patriotas, eso es vender la patria”, espetó.Culpó directamente a Rajoy de “prender la mecha de los incendios de los que ahora culpa a los ciudadanos catalanes”, al llevar al Tribunal Constitucional de manera “irresponsable” el Estatuto catalán, “reventando” así el “pacto de convivencia y el marco territorial” de este país.En este punto, pidió a los diputados populares que escuchasen “con toda la calma” que España es un “país plurinacional, un país de países en el que las personas que lo habitan comparten múltiples identidades nacionales y regionales”.“La España que viene es democrática, tolerante, solidaria, reconoce el derecho de los ciudadano a decidir sobre sus propias vidas”, proclamó, para a renglón seguido incidir en que “la España que está en marcha lleva la fraternidad por bandera”.Estas declaraciones se producen después de que el sector de los anticapitalistas del partido morado difundiera un comunicado apoyando el referéndum anunciado por el presidente catalán, Carles Puigdemont, desmarcándose así de la consigna principal de la formación, que apoya que se celebre una consulta independentista pero no ve “aceptable” que sea de forma unilaterales, como pretende el presidente de la Generalitat.Iglesias apostó de nuevo a su llegada al Congreso por un referéndum “con garantías” y que tenga viabilidad. “Ayer Miguel Urbán lo aclaró. Está conmigo, está con Xavi (Domènech) -de En Comú Podem-, en que el referéndum tiene que ser un referéndum con garantías”, subrayó.