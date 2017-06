Durán urge a los grupos a formalizar con prontitud una posición unánime sobre el modelo territorial y la financiación

Etiquetas

Cree necesaria la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento al que puedan sumarse expertos y representantes de la sociedad civil

El presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, ha instado a todos los grupos parlamentarios a que formalicen con prontitud una posición unánime en el debate del modelo territorial y de la financiación de los servicios públicos. "No traicionemos estos 35 años de historia del Parlamento; es momento de que, más allá de intereses o coyunturas políticas, conformemos una única posición de Andalucía. Nuestra tierra necesita y merece que en esta cuestión haya clima de entendimiento", ha manifestado.

En el discurso pronunciado durante el pleno institucional celebrado con carácter extraordinario en el Real Alcázar de Sevilla, con motivo del XXXV aniversario del Parlamento, Durán también ha subrayado que Andalucía ha sido la única Comunidad Autónoma en decidir ser una nacionalidad en el marco de la Constitución de 1978, como reza el Preámbulo del Estatuto de Autonomía andaluz, y por la voluntad inequívoca expresada a través de las urnas, con libertad y de manera democrática.

Ha resaltado que Andalucía marcó el camino a recorrer por las Comunidades Autónomas en España, caracterizado por los valores de la igualdad, la solidaridad y la democracia a través de una convivencia pacífica y justa, como marca el Estatuto de Autonomía; y que ahora debe afrontar el futuro de la cohesión territorial, contando con una financiación adecuada para que las comunidades autónomas presten los servicios públicos de calidad que demanda la ciudadanía, para reactivar la inversión pública y para alcanzar una armonización fiscal que elimine desequilibrios.

A su juicio, los cambios en la estructura territorial del Estado y del sistema de financiación deben contar con un amplio consenso y preservando el principio de equidad que siempre ha defendido Andalucía. Por eso, ante la incertidumbre actual, ha considerado necesaria la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento, al que puedan sumarse expertos y representantes de la sociedad civil, para alcanzar una posición única sobre financiación autonómica, tal y como planteó la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en el último pleno ordinario.

"NO PODEMOS PERMITIR PRIVILEGIOS DE UNAS CCAA SOBRE OTRAS"

"No debemos permitir privilegios de unas comunidades sobre otras como pretenden algunos, aferrados a discursos soberanistas que pretenden rehacer la estructura del Estado pero sólo pensando en sus propios intereses", ha indicado el presidente del Parlamento.

Tras el referéndum del 28F y la aprobación del Estatuto, Durán ha apuntado como uno de los acontecimientos destacados del proceso de autonomía la creación del Parlamento que se produjo con el reto de trabajar para mejorar las condiciones de vida de los andaluces y andaluzas y que sus preocupaciones encuentren una solución justa.

"Son 35 años de funcionamiento con arreglo a las normas que nos hemos dado entre todos, con absoluta normalidad democrática y con la composición a lo largo de diez legislaturas que los andaluces han decidido con su voto libre y secreto en cada ocasión en que han sido convocados a las urnas", ha añadido.

Hasta la fecha, ha apuntado, se han aprobado 383 textos legislativos con las aportaciones y enriquecimiento de los grupos y de las organizaciones sociales y asociaciones ciudadanas, una prueba de que el Parlamento es actor clave de la democracia, se alza como el garante de nuestra autonomía y se ha convertido en una institución vertebradora de Andalucía, pues "no hay autonomía política sin Poder Legislativo".

"Un Parlamento es útil en la medida en que está al servicio de la gente", ha señalado el presidente, que ha apuntado que los 109 diputados y diputadas de la décima legislatura tienen la obligación de seguir dando pasos hacia delante por la senda del progreso y el bienestar. Así, se ha referido a la existencia de diferentes grupos parlamentarios, que implica expresar con libertad las diferencias en las posiciones políticas, pero también desde el respeto, la capacidad de diálogo y la voluntad de llegar a acuerdos, por encima de las pasiones ideológicas, como se ha demostrado en múltiples ocasiones.

"El Parlamento debe ser siempre la sede de un debate político de altura, que mire a los intereses generales de Andalucía, y no se centre únicamente en intereses partidistas, que si bien pueden ser legítimos, pueden hacer desviarnos de nuestra misión como servidores públicos, que no es otra que procurar y garantizar el bien de Andalucía", ha defendido.

Y para preservar en el desarrollo de una sociedad cohesionada, moderna y abierta, protagonista de sus cambios, Durán ha considerado que la herramienta a usar es el Estatuto de Andalucía, cuya amplia reforma fue aprobada hace diez años, y que refleja el compromiso para impulsar una comunidad social, y constituye el instrumento legal más efectivo para que Andalucía "siga siendo protagonista en el equilibrio territorial del Estado; un instrumento para la unidad frente a los que quieren dividir y romper el marco de la convivencia en España".

RECLAMA DIÁLOGO FRENTE AL "ENFRENTAMIENTO ESTÉRIL"

El presidente ha puesto de manifiesto que el Parlamento no puede ser una barrera y que los parlamentarios no pueden permitir que se quiebre la relación entre representantes y representados, pues este divorcio sería el caldo de cultivo perfecto para quienes quieren en silenciar a los Parlamentos. Así, ha señalado que los ciudadanos no rechazan la política en sí, pero exigen política desde la ejemplaridad; desde la participación, no desde la imposición; desde el diálogo, no desde el enfrentamiento estéril.

Tras recordar que Andalucía es talento, reivindicación, rebeldía, solidaridad y fraternidad, ha manifestado que los parlamentarios no representan a partes estancas del pueblo andaluz, sino al conjunto y, por eso, deben esforzarse para fortalecer la institución y recuperar el crédito de la política desde la pedagogía, sobre todo pensando en los más jóvenes.

En su opinión, el Parlamento ha sido "la palanca necesaria" para lograr la transformación que necesitaba Andalucía y es un "fuerte sostén colectivo" ante los retos que hay en adelante y "la mejor manera de afrontar las demandas del pueblo andaluz es contando con instituciones como nuestro Parlamento, lugar de encuentro y de la palabra y que atiende las voces de todos y todas, que articula la convivencia y aborda los problemas que afectan a la ciudadanía, pero siempre desde el debate sereno y tolerante, siempre en busca del bien común".

El Pleno ha finalizado con la interpretación del himno de Andalucía por parte de la soprano andaluza Aurora Gómez.