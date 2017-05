Erdogan dice que no hablará con la UE hasta que no abra nuevos capítulos de adhesión

Etiquetas

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha advertido este martes a la Unión Europea que Turquía no tiene nada que hablar con el bloque a menos que se abran nuevos capítulos en las negociaciones de adhesión.

"No tenéis otra elección que abrir estos capítulos que no habéis abierto hasta ahora, si no lo hacéis, (entonces) adiós", ha declarado Erdogan durante el acto por el que ha vuelto a las filas del gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP), según informa la agencia Anatolia.

Asimismo, ha denunciado que "Europa está dando todo tipo de apoyo" tanto a la organización que lidera el clérigo Fethulá Gulen, al que Ankara responsabiliza de estar detrás del golpe de Estado fallido de julio y considera una organización terrorista, como al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización terrista tanto para Turquía como para la UE.

"¿Por qué?", ha preguntado. "Dan este apoyo porque quieren hacer descarrilar la emergencia de Turquía", ha sostenido Erdogan, que había prometido hablar con la UE sobre su relación con Ankara una vez se celebrara el referéndum constitucional del 16 de abril que le confirió poderes ampliados.