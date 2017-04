Erdogan pide el 'Sí' "para enfadar al terrorismo y a Occidente"

Etiquetas

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha defendido este sábado el 'Sí' en el referéndum constitucional que los turcos votan mañana "para enfadar al terrorismo y a occidente" y ha reprochado que los partidarios del 'No' no plantean ninguna alternativa.

"Hagamos mañana una reforma tal que Occidente y los terroristas se enfaden, pero los nobles hijos de esta nación la celebrarán juntos. En este preciso instante siento esa celebración en mi corazón", ha afirmado Erdogan durante un acto político en Estambul recogido por el diario turco 'Hurriyet'.

Además, ha arremetido contra el principal partido de la oposición, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), de quien ha dicho que ni sus propios miembros saben por qué están en contra de la reforma constitucional.

"Ofrecemos a nuestra nación un sistema de gobierno muy importantepor su futuro y por el futuro de sus hijos. Quienes se oponen a los cambios no ofrecen nada. Creen que decir 'no' a todo es hacer política y hablan cosas sin sentido cuando se les pregunta por qué dicen que 'no'", ha asegurado.

Así, ha destacado que no se pueden poner al mismo nivel el 'Sí' y el 'No'. "¿Cómo pueden estar en la misma ecuación? ¿Cómo pueden estar en la misma escala?", ha argumentado, aunque ha asegurado que respeta a quienes voten 'No'. "Les valoramos. Esa es otra cuestión. ¿Por qué? Porque esto es democracia", ha apostillado.

Este domingo están convocados a las urnas más de 55 millones de ciudadanos turcos para decidir si respaldan la reforma constitucional impulsada por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) del presidente Erdogan para transformar el sistema político en una república presidencialista.