Federación de Municipios de Madrid apoya a los alcaldes constitucionalistas catalanes y condena la "presión" que sufren

El presidente de la Federación de Municipios de Madrid y alcalde de Arganda del Rey, el socialista Guillermo Hita, ha enviado una carta de apoyo al presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, Xavi Amor, animando a los alcaldes y alcaldesas catalanes "en su empeño en la defensa de la Constitución y la convivencia".

Hita ha apoyado a los regidores constitucionalistas catalanes y han condenad "el acoso que sufren los cargos públicos catalanes por parte de aquellos que quieren imponer un referéndum ilegal".

"No se puede romper la convivencia incumpliendo la ley, no se puede instaurar una situación de presión sobre los regidores, no se puede propagar la discordia y el enfrentamiento. Quiero manifestar de forma clara el apoyo de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y poner a la disposición del presidente Xavi Amor toda la ayuda que pueda prestar la FMM", ha puntualizado Hita.