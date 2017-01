GARZÓN EXIGE UNA “REFORMA TOTAL” Y REFRENDADA DE LA CONSTITUCIÓN

Etiquetas

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, exigió este lunes una “reforma total” de la Constitución, con referéndum incluido, y advirtió de que IU no entrará en el “juego de las reformas parciales y los parches”, porque no es “una izquierda domesticada” y no va a “pasar por el aro”.En rueda de prensa en la sede de IU, Garzón rechazó que la reforma constitucional que podría abrirse en esta legislatura repita los errores de la Transición, con “reformas hechas desde arriba y con muy poca transparencia”, donde “la población asistió de manera pasiva a la construcción del orden constitucional".El líder de IU explicó que, dado que la oligarquía que salió del franquismo aspira a mantenerse en sus puestos, hay que evitar que se produzca “una nueva salida en falso de la crisis de régimen” y “parezca que se cambia algo” cuando en realidad no se modifica “nada importante”.“Si vamos a ir a una reforma parcial hecha en los pasillos, vamos a trabajar activamente para que pase por un referéndum”, avisó Garzón, en línea con lo ya anunciado por el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de forzar en las Cortes un plebiscito sobre la reforma que se acuerde entre los partidos.A su modo de ver, los poderes fácticos “quieren una izquierda domesticada que entre al juego de las reformas parciales y los parches”; pero IU no va a “pasar por el aro”, sino que va a “trabajar para que cualquier modificación de la Constitución pase por un referéndum”.Garzón propugnó, en suma, una “posición rupturista” y un “proceso constituyente” con la prioridad de blindar los derechos constitucionales, como los de vivienda y empleo, para que no sean “papel mojado” ni “mera retórica, sino de obligatoriedad para el Estado”, que ahora “mira para otro lado” cuando no se hacen realidad.También se mostró a favor de rebajar el número de firmas necesarias para tramitar parlamentariamente una iniciativa legislativa popular, pero aclaró que “todo dentro de una reforma total” de la Carta Magna como la que defiende.